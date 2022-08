Ioana Popescu a rămas însărcinată, însă, momentan, nu se știe cine este tatăl

Recent, Ioana Popescu a postat pe contul ei de Facebook o poză cu un test de sarcină pozitiv. Vedeta s-a confruntat cu stări de greață în ultima perioadă, motiv pentru care a decis să își facă un test de sarcină. Momentan, însă, nu se știe cine este tatăl copilului ei.

„Testul este al meu și este pozitiv, dar nu mai vreau să dau detalii despre viața mea privată. M-am săturat să mă tot dați prin ziare! Când voi avea ceva de comunicat, am să vă anunț. Testul l-am pus pe pagina de Facebook pentru prietenii mei virtuali. Atât am de declarat”, a spus Ioana Popescu, în cadrul unui interviu acordat pentru CANCAN.

La scurt timp după ce a postat fotografia respectivă, prietenii ei din mediul online i-au scris o mulțime de comentarii pozitive. ,,Minunat! O să fii o mamică minunată”/,,Wooow! Ce minunăție! Felicitari!”/,,Vine barza prin primăvară! Felicitări!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Ioana Popescu.

Ioana Popescu a fost prinsă cu soțul Roxanei Nemeș

Menționăm că acesta nu este singurul moment în care Ioana Popescu și-a surprins fanii. Cu puțin timp în urmă, frumoasa brunetă a fost implicată într-un scandal de proporții mari. Vedeta a fost prinsă sărutându-se cu soțul Roxanei Nemeș. Din fericire, aceasta şi-a iertat soţul, deși nu a fost deloc încântată de gestul făcut de el.

După ce au apărut imagini cu ea și cu soțul Roxanei Nemeș în presă și în mediul online, Ioana Popescu s-a apărat spunând că ea și Călin Hagima sunt verișori.

„Vreau să spun că Hagima este vărul meu, mai de departe așa, dar este vărul meu și îl cunoaște chiar și soțul meu. Noi ne-am întâlnit acum vreo trei luni la o proprietate de-a mea pe care eu vreo să o închiriez pentru filmări. Noi ne cunoaștem de mult timp, eu i-am spus de mult soțului meu de Călin. Într-adevăr a fost la mine, nu pot să neg, Doamne ferește, numai că eu sunt foarte apropiată de Călin.

Noi am vorbit să ne vedem, era foarte cald afară, iar la mine nu mergea liftul, eu stau la etajul 8. Eu l-am rugat pe el să-mi aducă niște apă, niște cuburi de gheață. El a venit pe scări, era super transpirat, plus că era terminat de căldură și s-a dezbrăcat, și-a dat tricoul jos. Eu eram îmbrăcată, nu s-a întâmplat absolut nimic între noi, plus că eu am foarte multe rude cu care mă pup. Nu știu ce s-a făcut acolo, nu-mi dau seama ce și cum, dar cert este că nu pot spune că m-am pupat cu el pe buze. Ne-am pupat pus și simplu pe lângă”, a declarat vedeta pentru Antena Stars.