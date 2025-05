Alegeri prezidențiale 2025. Un bărbat din Constanța a reclamat, duminică dimineață, faptul că nu i s-a permis să voteze folosind pașaportul, deși are domiciliul stabil în România. Incidentul a avut loc în jurul orei 08:00 și a fost semnalat autorităților, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Reprezentanții secției de votare au refuzat documentul ca act de identitate valabil pentru exprimarea votului, ceea ce a dus la intervenția poliției. Ulterior, bărbatul a fost sancționat contravențional de către forțele de ordine, conform relatărilor publicației Ziua de Constanța.

Reprezentanții Poliției au precizat că, în urma verificărilor efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, s-a constatat că bărbatul are domiciliul în România și, prin urmare, conform prevederilor legale, acesta nu își poate exercita dreptul de vot folosind pașaportul, ci doar în baza buletinului sau cărții de identitate.

De asemenea, bărbatul a fost amendat contravențional pentru că a apelat în mod nejustificat numărul unic de urgență 112.

De asemenea, Sebastian Constantin Popescu, candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidențiale, s-a prezentat duminică după-amiază la o secție de votare amenajată în incinta Rectoratului Universității Tehnice de Construcții București. Cu toate acestea, lui Popescu nu i s-a permis să își exercite dreptul de vot.

„Încerc acum, ei sunt în şedinţă, am sunat la Biroul Electoral Central şi le-am spus: dacă nu rezolvă, o să mă duc eu peste ei. Să întrerupă şedinţa, pentru că sunt un candidat la funcţia de preşedinte al României căruia îi este interzis, în acest moment, să voteze, să-şi exprime votul, de către nişte oameni care nu ştiu legea”, a spus acesta.

Sebastian Popescu a mai afirmat că se află la a treia candidatură pentru funcția de președinte al României și că, de fiecare dată, a optat să își exercite dreptul de vot la una dintre secțiile organizate în cadrul Rectoratului Universității Tehnice de Construcții București.

„Nu este nicio schimbare din punctul meu de vedere, şi în 2019 când am candidat, tot aici am votat, în 2024, v-am spus, la secţia următoare de acolo, iar acum am decis să votez tot aici. Din punctul meu de vedere, nu e nicio schimbare ”, a adăugat el.