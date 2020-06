Claudiu Manda a provocat un scandal monstru după ce a fopst pozat la o petrecere în plină pandemie de coronavirus. El a fost prezent sâmbătă la un chef organizat în apropiere de Segarcea. Petrecerea la care au participat zeci de oameni a fost organizată cu ocazia zilei de naştere a lui Ionuţ Octavian Barbu, primarul localităţii Cerat din Dolj. În timp ce Claudiu Manda petrecea în plină stare de alertă, Lia Olguţa Vasilescu îl ataca pe premierul Ludovic Orban pentru că a încălcat normele privind fumatul în interiorul clădirilor şi purtarea măştii de protecţie.

Reacțiile au fost extrem de dure, motiv pentru care europarlamentarul PSD a fost nevoit să reacționeze pe marginea acestui subiect. El a susținu, la România TV, că a participat, sâmbătă, la o petrecere dată într-o localitate din Dolj, în cinstea finului său şi nu a unui primar.

„A fost un eveniment în spaţiu liber şi s-a păstrat distanţa socială înseamnă că am fost acolo. Nu vorbim de un primar din judeţul Doj, vorbim de un prieten de-al meu care este finul meu. Mi-a spus că s-a întâlnit un grup de prieteni înainte de a fi ziua lui de naştere. Ziua lui de naştere este astăzi.

Am mers şi am stat 25 de minute în total. L-am salutat pe el, ne-am retras împreună eu cu el şi încă un consilier. Am discutat câteva lucruri despre alegerile care urmează şi am plecat”, a explicat Claudiu Manda, conform România TV.

Claudiu Manda s-a apărat, spunând că s-a dus la petrecere cu mașina personală, dar „purtând mască şi respectând distanţa socială”.

Cum petrecerea a fost filmată cu drona, Manda și-a exprimat revolta.

„Nu am vrut să lămuresc ce inventează unii şi alţii pe Facebook. Cei cu drona au avut aprobare să filmeze? Că e o amendă de vreo 500 de milioane”. Întrebat câte persoane au fost la petrecere, Manda a răspuns: „nu i-am numărat şi nici nu aveam cum să pun vreo condiţie să fie mai mulţi sau mai puţini la această petrecere. „Dacă am greşit cu ceva eu sau cineva de acolo, va trebui să plătim amenda”, a spus europarlamentarul PSD.