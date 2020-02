După ce Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură, apare acum şi prima demisie din aparatul guvernamental. Este vorba despre fosta jurnalistă Marinela Mititelu, care a anunţat că renunţă la postul din echipa vicepremierului Raluca Turcan, unde a coordonat echipa de comunicare, şi se întoarce în presă.

“Este o șansă unică să poți vedea din inima Guvernului României cum se construiesc deciziile majore. Cred că aș fi avut cu siguranță o înțelegere incompletă a politicii și a modului în care funcționează instituțiile fără această experiență extraordinară. Aș putea spune că este o experiență aproape obligatorie pentru cine vrea să înțeleagă în profunzime mizele mari pentru România.

Am fost conștientă de la bun început că pentru un jurnalist, întotdeauna o funcție publică va aduce cu sine și anumite limite. Dar merită făcut pasul! Mulțumesc pentru încrederea care mi-a fost acordată! A fost o onoare! Am lucrat foarte bine, cu oameni excepționali, însă marea dragoste rămâne presa. Așadar, provocarea continuă”, spune Marinela Mititelu, potrivit romaniatv.net.

“Și eu vreau un Guvern schimbat din temelii”

La finalul lunii noiembrie, Marinela Mititelu, realizatoare de emisiuni și dezbateri politice la Realitatea TV, iar apoi la Realitatea Plus, a fost numită de prim-ministrul Ludovic Orban în funcția de consilier de stat la cabinetul vicepremierului Raluca Turcan.

“Nu voi face politică, nu am și nu voi avea carnet de partid. Voi face strict comunicare, fix domeniul la care cred că mă pricep. Voi lucra zi de zi în clădirea în fața căreia am protestat iernile și verile trecute. Și eu vreau un Guvern schimbat din temelii, în ciuda scrâșnetelor unui sistem anchilozat și refractar la schimbare. Sunt onorată de încrederea care mi-a fost acordată. Am găsit aici o echipă entuziastă și dornică să facă lucrurile bine”, explica atunci jurnalista decizia luată de a se alătura echipei de la Palatul Victoria.

