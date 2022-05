Invitat în emisiune TV „Insider Politic” de pe Prima TV, Constantin-Daniel Cadariu a fost întrebat direct dacă prețurile actuale de pe litoralul românesc i se par mari.

„În anumite situaţii, da. Şi nu îmi explic cum o anumită parte dintre români preferă la anumite preţuri, în anumite locaţii, să meargă în concediu. Concluzia mea e doar că îşi permit că altfel nu înţeleg”, a răspuns, duminică dimineața, ministrul Turismului.

Acesta a adăugat că nu înțelege de ce logo-ul național nu este folosit pentru a promova litoralul românesc, după ce s-au cheltuit 30 milioane de euro pe el.

„Este logo şi brandul de ţară al României. La vremea respectivă s-au cheltuit 30 milioane de euro, bani europeni, prognoza fiind pe 70 de milioane, dar diferenţa nu s-a mai cheltuit.

S-au cheltuit 30 milioane de euro pentru a decide, pentru România, un logo, un brand de ţară şi acţiuni de promovate. Mă întreb de ce de 10-12 ani un bun al României nu este folosit.

Am făcut două demersuri. Am emis un ordin în care am instituit obligativitatea ca în toate structurile de primire turistică din România, sunt 18.300 clasificate, vor fi obligate să afişeze logo şi brandul.

În paralel am emis un alt ordin de ministru şi am constituit un consiliu de logo naţional, în care am chemat toţi specialiştii, patronate, sindicate, pentru a se pronunţa, cum revigorăm folosirea brandului”, a explicat Constantin-Daniel Cadariu.

Potrivit spuselor sale, acum, autoritățile române caută soluţii eficiente pentru plajele largi, ce i-au făcut pe turiştii străini să renunţe la rezervările lor.

Unde își va petrece ministrul Turismului vacanța de vară?

Constantin-Daniel Cadariu a declarat că nu va pleca nicăieri în vacanța de vară, însă intenționează să viziteze plajele românești pentru a se interesa de starea lor.

Acesta a explicat faptul că, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, caută soluţii utile pentru plajele largi, ce i-au făcut pe turiştii străini să renunţe la rezervările lor.

„După cum se prognozează, cred că nicăieri. Unde mi-aş dori să merg? În primul rând mi-aş dori să ajung pe litoral pentru că sunt curios să vedem dacă putem sau nu să rezolvăm o problemă (…) E o problemă acolo generată de un lucru bun, un lucru pozitiv: lărgirea plajelor. S-a pornit de la o idee foarte bună, folosirea banilor europeni pentru a stopa eroziunea.

La Mamaia, aproape că nu mai exista plajă. Cum s-or fi făcut proiectele, cum s-au pus în execuţie, nu mă pot pronunţa, nu sunt de meserie, plajele în sine sunt în administrarea Apele Române care sunt la Ministerul Mediului, nu mă pronunţ pe acest aspect.

Cert este că rezultatul final, dacă din punct de vedere al scopului iniţial e în regulă, în sensul că s-a stopat eroziunea, din punct de vedere a activităţii turistice a creat probleme”, a spus Constantin-Daniel Cadariu.

„În foarte multe zone, lăţimea plajelor variază între 200 şi 300 de metri, motiv pentru care semnalau cei de la Constanţa că în cursul anului 2021 foarte mulţi turişti au renunţat să îşi mai facă concediul, deşi aveau rezervări la Mamaia, căutând soluţii în alte staţiuni de pe litoral.

Am avut foarte multe discuţii la Ministerul Mediului, sper să fim în situaţia în care să o fi rezolvat, în sfârşit, pentru că e o problemă legislativă, pentru a putea încheia acte adiţionale, de concesionare a plajelor, cu actualii deţinători, pentru a avea dreptul să amplaseze şezlonguri şi umbrele aproape de apă”, a adăugat Constantin-Daniel Cadariu.