Sezonul estival a adus cu sine nu doar soare și distracție pe litoralul românesc, ci și o serie de nemulțumiri surprinzătoare din partea turiștilor cazați în hotelurile din Mamaia, scrie româniatv.net.

Proprietarii unităților de cazare au fost luați prin surprindere de plângerile neașteptate ale turiștilor.

Iulian Tenie, managerul unui hotel din Mamaia, a relatat că printre cele mai curioase reclamații se numără solicitările pentru cazarea bicicletelor în camere și plângerile legate de distanța până la mare, care a fost considerată prea mare de unii turiști.

Acesta a menționat, de asemenea, că unele persoane s-au plâns de nisipul rugos și de prezența algelor pe plajă, probleme care, deși neplăcute, nu sunt controlabile de hoteluri.

Alți români au cerut amplasarea unui televizor în lobby-ul hotelului sau adăugarea de pești în acvariu.

Oana Olteanu, managerul unui alt hotel din Mamaia, a relatat și ea câteva dintre cele mai neobișnuite situații întâmpinate.

Una dintre ele a fost lăsarea unei pisici la recepție de către un turist, care a dorit să o lase acolo temporar pentru a nu se plictisi în timp ce era cazat.

De asemenea, un bărbat a fost nemulțumit de faptul că valul mării i-a luat proteza, un incident care, evident, nu poate fi anticipat sau evitat de personalul hotelier.

„Acum 2-3 zile un turist ne-a lăsat pe recepție o pisică, ca să stea cu noi cât îl cazăm, ca să nu se plictisească. M-a sunat acum câteva zile o turistă și m-a întrebat dacă plaja e ok, dacă are nisip, are tot ce îi trebuie. Un turist a fost supărat că a venit valul și i-a luat proteza”, a povestit Oana Olteanu, managerul unui alt hotel din Mamaia.