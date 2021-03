La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ a scăzut luni cu 0,43%, la 60,71 dolari, în urma reluării traficului naval prin Canalul Suez, după deblocarea şi ranfluarea navei portcontainer care eşuase, transmit EFE şi DPA, citate de Agerpres.

Nava Ever Given, sub pavilion panamez, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat marţi pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând ambele sensuri de navigaţie. Uriașa navă transportatoare de containere a blocat Canalul Suez timp de peste o zi, dar a fost redresată parțial. Acest lucru a dus la blocarea celei mai rapide rute maritime între Europa și Asia.

Traficul pe Canalul Suez a fost reluat luni

Luni la ora 14:05 GMT cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ cu livrare în luna mai a scăzut cu 0,26 dolari, după ce vineri a crescut cu 2,41 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 60,97 dolari, din cauza temerilor privind efectele navigaţiei petrolierelor pe această cale maritimă esenţială.

La bursa ICE Futures din Londra, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna mai a crescut luni cu 0,8%, la 65,09 dolari.

Acţiunile listate la Taiwan ale Evergreen Marine Corp – compania care a închiriat Ever Given – au crescut cu 1,75%.

Canalul Suez, care leagă Mediterana de Marea Roşie, asigură cea mai scurtă rută de transport maritim între Asia şi Europa. Anul trecut, au trecut prin această cale maritimă cel puţin 18.840 de nave.

Conform Autorităţii Canalului Suez (SCA), traficul naval prin Canalul Suez a fost reluat luni, după ranfluarea Ever Given, care navighează acum spre nord. Postul egiptean de televiziune Extra News a prezentat imagini cu nava care se mişca încet de lângă mal.

Sursă foto: pixabay