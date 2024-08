Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat luni, la Alba Iulia, că s-au realizat mai multe simulări pentru perioada de după 1 aprilie 2025. Atunci, schema actuală de compensare și plafonare a prețului energiei electrice va expira.

Printre scenariile luate în calcul se numără aplicarea unor măsuri specifice în funcție de nivelul socio-economic al gospodăriilor.

Sebastian Burduja a explicat că, în prezent, românii care plătesc sub plafonul stabilit au facturi mai mici decât limitele impus. Pentru consumatorii care au facturi de aproximativ 0,68 lei pe kWh și un consum sub 100 kWh pe lună, vor fi identificate măsuri precise. Acesta vor veni în sprijinul persoanelor vulnerabile care au nevoie de ajutor.

„Noi acum pregătim perioada de după 1 aprilie. Ce înseamnă asta? Noi am făcut nişte simulări. Pentru românii care plătesc astăzi 1,3 lei (pe kWh – n.r.), de fapt, plătesc sub plafon, aţi văzut că furnizorii s-au dus mai jos, sub aceste plafoane, cel mai probabil facturile vor fi mai mici. Pentru românii care plătesc acest 0,68 lei, deci au un consum sub 100 de kWh pe lună, vom găsi măsuri ţintite pentru cei care sunt vulnerabili, cei care au într-adevăr nevoie de sprijin”, a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, întrebat dacă există o strategie pentru după 1 aprilie 2025, când se va liberaliza piaţa de energie.