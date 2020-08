Președintele nu a ratat însă ocazia să îi atace pe cei din Opoziție, mai exact pe cei din PSD, pentru faptul că au creat un vid legislativ în ceea ce privește legea carantinării.

„Din păcate, PSD a tras de timp și s-a creat un vid legislativ pe legea carantinării, timp în care mii de oameni bolnavi au răspândit boala în comunitate. Nu știe nimeni cum va evolua pandemia. Dacă totuși se întâmplă să avem un număr foarte mare de cazuri, luăm în calcul să amânăm începutul anului școlar, dar doar dacă specialiștii ne vor spune că e nevoie de această măsură. Deocamdată, scenariu e ca școala să înceapă pe 14 septembrie”, a declarat Klaus Iohannis.

De asemenea, președintele a fost întrebat și despre Guvern, în contextul în care nu avem gata tabletele pentru elevi, manualele pentru copiii care intră clasa a VIII-a, Biblioteca Școlară Virtuală, programă școlară ajustată, din cele 240.000 de cadre didactice sunt formate sa predea digital puțin sub 20.000, programul after-school generalizat promis de Guvernul Orban la începutul mandatului lipsește și el, deși ar fi ajutat enorm școala in timp de pandemie prin preluarea pe ture a copiilor. La întrebarea referitoare la prestația Guvernului, când mai este doar o lună până la începerea școlii, președintele a spus: „Tocmai de aceea am convocat ședința de azi. Mă interesează foarte mult cum sunt pregătite cadrele didactice, cu ce resurse. În unele domenii încă mai este foarte mult de lucru.”

Sursă foto: INQUAM/Ilona Andrei.