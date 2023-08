Așadar, Victor Ponta a scris într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare că deciziile președintelui Klaus Iohannis duc țara în faliment. Reacția fostului premier a venit după ce Banca Națională a României (BNR) a informat că datoria externă totală a crescut cu 14.672 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2023.

Victor Ponta îl critică pe Klaus Iohannis

„Încă 12,5 miliarde de euro în plus datorie doar pe primele 6 luni! Acum chiar că vine falimentul! Tocmai am explicat în urmă cu doar o săptămână cum, de la datoria din 2014 de 50 de miliarde – până la sfârșitul lui 2022 ajunsesem la 145 miliarde.

Adică Iohannis a ajuns Președinte cu un obiectiv clar – să ne împrumutăm în fiecare an al mandatului sau cu cel puțin 10 miliarde de euro! Pe an! Doar că 2023 acum bubuie! Tocmai am aflat că, doar în primele 6 luni (Guvernul Ciucă), am mai crescut cu 12.5 miliarde; dacă o ținem așa înseamnă că, până la sfârșitul anului 2023 o să facem 25 de miliarde.

Adăugați în 2024 încă, cel puțin, tot atât (deși sigur va fi mai mult – numai dobânzile sunt deja duble)! În matematică de școală primară cifrele arată așa: 10 ani de mandat Iohannis = 150 de miliarde de euro datorii pentru România! Ați înțeles de ce v-au prostit cu “România lucrului bine făcut” / “România Educată” sau “ciumă roșie”? Pentru 150 de miliarde de euro. Cine le plătește? Noi? De ce? Copiii noștri – nici vorba! Să le plătească Iohannis și ceilalți care au beneficiat de acești bani!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta propune să fie taxate firmele cu venituri mari

Anterior, Victor Ponta a propus ca marile firme să contribuie mai mult la bugetul statului, iar firmele românești să poată produce la prețuri competitive.

„Eu tot vorbesc de când nu mai sunt în Parlament, se vede mai obiectiv. Am tot spus că mergem într-o direcție periculoasă, s-a triplat datoria statului în ultimii opt ani. Producătorii români au fost distruși fie de perioada de pandemie, fie de războiul din Ucraina.

Acum a venit nota de plată la Ciolacu, dar datoriile nu le-a făcut el. Acum, dacă se taie de la cei mici cred că se va încasa mai puțin. PSD și PNL ar trebui să se ajute pentru că nu au pe cine să dea vina că au guvernat împreună. Pe Iohannis nu-l interesează, nu își reduce el cheltuielile, el merge tot cu avion privat scump, stă tot la Neptun în vila aia scumpă, dar nu mai e treaba lui.

Guvernul trebuie să găsească soluții, chiar dacă este premier PSD, ministrul Finanțelor este de la PNL. Dacă avem curajul Italiei spunem că băncile, firmele din retail trebuie să dea și ei niște bani. Firmele mari, 1% din cifra de afaceri, că nu se poate să vinzi de 2 miliarde de euro și să ai profit 10.000 de euro, ori ești prost, ori mă furi.

Întotdeauna băieții deștepți au făcut mereu profit în situații de criză, dar afaceriștii nu răspund decât în fața acționarilor, dar guvernanții trebuie să rezolve, ei dau socoteală populației”, a declarat Victor Ponta în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.