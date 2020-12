„Europa este lider în lupta contra schimbărilor climatice. Am decis reducerea emisiilor noastre de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030”, a precizat Charles Michel, după mai mult de zece ore de negocieri, la summitul european început joi la Bruxelles, conform agerpres.ro

Acest obiectiv va înlocui actuala ţintă a blocului comunitar de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030, faţă de nivelul din 1990. Parlamentul European trebuie să aprobe noul obiectiv.

Propunerea privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030 a fost făcută în septembrie de Comisia Europeană, dar unele state membre, cum ar fi Polonia, s-au opus.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul, apreciind că acesta „pune UE în mod clar pe calea spre neutralitate climatică în 2050”.

Klaus Iohannis a transmis, la Bruxelles, că România este parte a efortului european și internațional de combatere a schimbărilor climatice. Președintele a subliniat și faptul că „avem capacitatea de a influența din ce în ce mai mult politicile europene în acest domeniu”.

România este parte a efortului european și internațional de combatere a schimbărilor climatice și pot să vă spun că avem capacitatea de a influența din ce în ce mai mult politicile europene în acest domeniu. Cred însă că este nevoie de un angajament ferm, iar eu ca președinte al României îmi iau acest angajament pentru următorii ani. Mă voi implica direct pentru a sprijini măsurile și politicile publice care conduc la un mediu curat”, a declarat președintele României înaintea Consiliului European.

Europe is the leader in the fight against climate change.

We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0

— Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020