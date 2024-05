România a menținut lumina aprinsă, literalmente, în Republica Moldova timp de două ierni la rând. În plus, a reușit să realizeze acest lucru datorită unui sistem energetic pregătit.

„Din punctul meu de vedere, cu cât ne proiectăm investiţii în sistemul energetic care să ne asigure un mix echilibrat de producţie de energie electrică, rezolvăm şi problema de security of supply, precum şi problema de suportabilitate a costului energiei în factura consumatorilor casnici şi non-casnici pe partea de energie electrică.

Din punctul acesta de vedere, România a dat dovadă de consecvenţă în ultimii ani, prin sursele de finanţare şi programele guvernamentale cu un nivel foarte mare de finanţare. Am văzut şi în perioada crizei energetice că România, la propriu, a ţinut lumina aprinsă în Republica Moldova pentru două ierni, adică ajutorul dat vecinilor a fost unul consistent.

Am reuşit să facem lucrul acesta tocmai pentru că am avut un sistem energetic pregătit să facă asta, pregătit să asigure nevoia de energie la nivelul consumului de energie din România şi atunci am putut să întindem o mână de ajutor şi Republicii Moldova.

De ce să nu extindem acest ajutor şi către alte ţări, când este nevoie şi de ce să nu ne consolidăm poziţia de lider regional în ceea ce priveşte domeniul energiei? România este prima ţară din regiune în domeniul ”off shore wind”, odată cu promulgarea unui proiect de lege în acest sens de către preşedintele Kuals Iohannis.”, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, la cea de-a 8-a ediţie a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”.