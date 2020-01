Preşedintele american, Donald Trump, i-ar fi spus în august 2019 consilierului său pentru securitatea naţională de la acea vreme că doreşte să menţină îngheţat în continuare ajutorul de 391 de milioane de dolari acordat Ucrainei drept asistenţă militară până când Kievul va începe investigarea fostului vicepremier democrat Joe Biden, potenţialul său rival la alegerile prezidenţiale din acest an.

Această declaraţie a lui Trump este expusă de fostul său consilier pentru securitatea naţională, John Bolton, într-un manuscris nepublicat de expertul conservator republican în politică externă, a relatat ziarul menţionat, care nu citează direct documentul. Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări Reuters de a face un comentariu la această dezvăluire a NYTimes.

În schimb, democraţii au reacţionat rapid la respectivul articol din cotidianul american pentru a cere ca Bolton şi alte persoane ocupând funcţii importante în cadrul administraţiei preşedintelui Donald Trump să fie chemate să depună mărturie în procesul de destituire a acestuia, în curs de desfăşurare în Senatul SUA. Ei doresc de asemenea ca şeful de personal în exerciţiu al Casei Albe, Mick Mulvaney, să depună mărturie.

Între timp, Donald Trump a respins această acuzaţie şi susţine că, dacă John Bolton va susţine această versiune, o va face doar ca să capete notorietate.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the…

