Marcel Iureș este unul dintre cei mai renumiți actori români, cu o carieră dezvoltată în mai bine de patru decade. Este și-a câștigat renumele la nivel național datorită carierei sale din teatru, dar recunoașterea la nivel internațional i-a fost adusă odată cu participarea în mai multe producții de prestigiu la Hollywood.

Este asociat cel mai adesea cu sintagma „cel mai bine cotat actor român la Hollywood”, dar aceste cuvinte pălesc în fața anilor dăruiți de Marcel Iureș teatrului sub orice formă l-am invoca aici. Marcel Iureș rămâne un talent fabulos care, pentru mulțumirea semenilor, și-a asumat Golgota unui șir de întruchipări memorabile și irepetabile. La Gala Premiilor Capital, organizată cu ocazia celebrării a trei decenii de la apariția ziarului Capital pe piață, Marcel Iureș a primit premiul pentru „Universalitatea actului teatral”.

Marcel Iureș, la Gala Premiilor Capital

„Eu sunt o oglindă, pe care încerc să o șterg zilnic, pentru a vă vedea cât mai fidel. Cam aceasta este definiția actorului de teatru de la Shakespeare încoace. Actorul ține o oglindă în față și oamenii se uită, se plac, nu se plac, cârcotează, sunt supărați, sau se bucură de ce văd. În ceea ce privește titlul de cel mai cotat, nu sunt cel mai cotat de la Hollywood, George Clooney este cel mai cotat. Sunt foarte onorat să stau împreună cu niște oameni care sunt motoare ale acestei țării și au putere. Eu, abia intrând în partea a doua a vieții mele am mari speranțe văzându-vă și ascultându-vă, sunteți niște oameni formidabili”, a spus Marcel Iureș la Gala Premiilor Capital.

Biografia lui Marcel Iureș

În România, Marcel Iureș a câștigat de două ori premiul pentru cel mai bun actor de teatru. Fundația cultural-artistică Teatrul ACT a fost înființată în 1995 de către actor, care a fondat și cea de-a doua mișcare teatrală autonomă din România.

Cele mai cunoscute roluri de film ale sale sunt cele din „Amen”, „Războiul lui „Tom Hart”, „Misiune: Imposibilă”, „Interviu cu un vampir: Cronicile vampirului” și „Pacificatorul”. Înainte de 1990, a avut roluri importante atât în teatrul radiofonic național, cât și în teatrul de televiziune.

Iureș spunea despre modelel pe care le-a avut de-a lungul vieții că „Seva vieții mele urcă din modelele pe care le-am avut, din faptul că trei sferturi din viață am băut apă din fântână, din pământ, iar nu din țeavă, că am mâncat pâine și mămăligă făcute de bunica și de mama mea, că am băut lapte de la vaca din grajd și că am mâncat mere abia culese din pom. Seva vine din faptul că am întâlnit oameni care au trăit meditând, încercând, nu spunând. Mai cădeau în genunchi, se mai rostogoleau, dar se ridicau. Erau oameni. Și mai vine din imensul noroc pe care mi l-a dat Dumnezeu: am primit o nevastă minunată, o adevărată forță, și un băiat absolut normal, un om. Și mai vine seva și din faptul că eu cred în povești cu îngeri și cred în Dumnezeu. Nu-s multe. Le poți strânge într-o batistă.”, potrivit paginii sale de Wikipedia.