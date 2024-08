Miercuri, pe 21 august, președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang. Aceștia, au discutat printre altele, despre viitoare colaborări pe plan economic, și nu numai.

Putin a amintit că pe data de 2 octombrie, se va sărbători cea de-a 75-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între Rusia și China, iar acest eveniment va fi marcat corespunzător. De asemenea, liderul de la Kremlin a spus că relațiile comerciale dintre cele două țări sunt în creștere.

Li Qiang a declarat că sub îndrumarea strategică a președinților Xi Jinping și Vladimir Putin, relațiile dintre China și Rusia au atins un nivel fără precedent. De la începutul acestui an, liderii celor două țări s-au întâlnit de două ori, a adăugat el.

De asemenea, Li Qiang a subliniat disponibilitatea Chinei de a implementa pe deplin acordurile la cel mai înalt nivel și de a extinde continuu cooperarea multifațetată într-un mod avantajos pentru ambele părți.

Sub îndrumarea strategică a președintelui Xi Jinping și președintelui Putin relațiile chino-ruse acum sunt la un nivel fără precedent. De la începutul acestui an șefii celor două state s-au întâlnit de două ori. (…). Privind spre viitor, suntem pregătiți împreună cu dumneavoastră, să implementăm pe deplin acordurile la cel mai înalt nivel și extinderea continuă a cooperării multifațetate câștig-câștig.

„Sub conducerea ta credincioasă în ultimii doi ani, Rusia a menținut o creștere economică constantă. Numai în prima jumătate a acestui an, PIB-ul Rusiei a crescut cu 4,7%. Aceasta este o cifră foarte dificilă, în calitate de prieten apropiat și vecin cu sinceritate, ne bucurăm de astfel de realizări și le apreciem foarte mult.

