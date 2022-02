Sectorul imobiliarelor a înregistrat o creștere semnificativă în pandemie, în pofida prognozelor pesimiste din prima jumătate a anului 2020. Comportamentul consumatorilor s-a modificat, iar acest lucru se poate observa și din cererea de spații industriale, transmite compania Cushman & Wakefield Echinox.

Pentru prima dată în ultimii 32 de ani de la revoluție, cererea de spații industriale a depășit pragul de 1 milion de metri pătrați în 2021. Contractele noi au reprezentat 80% din această suprafață. Cele mai importante schimbări în piață au avut loc în primul trimestru al anului trecut, când aproximativ 44% din suprafața de 1 milion de metri pătrați a fost contractată.

Reprezentanții companiei Cushman & Wakefield Echinox explică aceste modificări resimțite în piața de logistică și imobiliare datorită următorilor factori: extinderea comerțului online, extinderea gamelor de produse comercializate, măsurile de eficientizare operațională și de scurtare a lanțului de aprovizionare, etc. Companiile care au semnat contracte importante de închiriere în 2021 au fost: Network One Distribution, Mobexpert, Havi Logistics, DSV, Elbi, Metro, etc.

Bucureștiul, cel mai căutat oraș pentru spații logistice

Capitala a fost în 2021 cea mai căutată zonă pentru închirierea acestor suprafețe logistice sau industriale, conform studiului citat. Bucureștiul a atras 67% din volumul tranzacționat, fiind urmat de Timișoara, Oradea și Brașov.

„Piața a fost foarte dinamică și în 2021 continuând evoluția din 2020, susținută de o cerere din sectoare diverse ale economiei. Companiile care au închiriat spații au fost preponderent din retailul tradițional, comerț online, logistică și distribuție. Ne bucurăm să observăm un număr atât de mare de tranzacții (peste 30) cu suprafețe mai mari de 10.000 mp, ceea ce ne dă încredere în dezvoltarea pieței logistice și industriale și în următorii ani. România este percepută ca o piață atractivă pentru companiile internaționale prin prisma conexiunilor geografice atât cu țările din Europa Centrală și de Est, precum și cu cele din regiunea Balcanilor respectiv Orientul Mijlociu, a disponibilității și calificării forței de muncă și a nivelului salarial”, explică Rodica Târcavu, Partener Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox.