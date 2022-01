CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

CĂTĂLIN GRIGORIU: În primul rând am investit în propria afacere. Atat în cea de agricultura cât și cea de comerț cu inputuri agricole. Am achiziționat utilaje noi în valoare de peste 2 mil euro, am investit în sisteme de irigatii peste 1.5 mil euro (statul nu ne ajuta cu absolut nimic), am achiziționat și în 2020 și în 2021 spații de depozitare în Alba Iulia, Caracal, Slobozia, în valoare de peste 1.5 mil lei, tocmai finalizam construcția unei baze agricole langa Bacău și creștem capacitatea de depozitare în baza agricolă Tisita din Jud. Vrancea.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

C.G: Din fericire nu am avut partea de eșecuri mari, în ultimii ani. De învățat, învățăm în fiecare zi, de greșit, greșim în fiecare zi, nimic din ceea ce se intampla în economia țării nu mai seamănă cu ceea ce am învățat la școala și recunosc că în ultima perioadă am citit enorm de multe articole și cărți pe teme de business tocmai pentru a încerca sa pun cap la cap piesele de puzzle din jurul nostru.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate? (realizate personal sau prin intermediul firmelor; implicări în realizarea unor proiecte imobiliare).

C.G: În România în sectorul imobiliar deținem cca. 1000 ha de teren agricol în propriete, halele și depozitele necesare zonei de comerț și câteva imobile / case de locuit în Bacău și București .

Intenţionăm ca, în viitorul apropiat (maxim 5 ani), să intrăm în sectorul de real-estate prin 2 proiecte imobiliare pe zona de rezidențial din București și Bacău.

CAPITAL: Aveți plasamente pe burse?

C.G: Deocamdata nu. Aștept un declin, o corecție bursieră pentru a intra și în acest sector. Cu bursele la maxim istoric as ezita sa investesc acum în orice bursa de altfel. Mai degrabă iau în calcul listarea companiei Moldova Farming pe bursa AeRO din București.

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce cu domenii intenționați să investiți în viitor?

C.G: În propria companie în primul rand, deci în agribusiness și mă gândesc foarte serios la cel imobiliar.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanta? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

C.G: Un hobby la care din păcate va trebui sa renunț din cauza unei tragedii care m-a afectat profund este motorsportul – raliurile. In rest, am o plăcere deosebită de a sta împreuna cu familia mea cat mai mult timp posibil.

Ca destinații turistice….ce să spun, nu este loc care să nu fie frumos dacă ești însoțit de compania potrivită! Împreuna cu familia și alături de câțiva prieteni, poate fi la fel de frumos și în Dubai și într-un foișor cu un pahar de vin bun în mână.

Suntem implicați în multe proiecte sociale în sensul în care încercăm să facem cât mai mult bine în măsura în care putem. Probabil zona de sanatate mă atrage cel mai mult.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

C.G: Sincer, pe noi în agricultura, pandemia Covid-19 nu ne-a afectat aproape deloc comparativ cu alte sectoare gen Horeca. Ne afectează cel mai mult urmările intervențiilor masive ale statelor în lupta cu pandemia și mă refer la inflația accelerată și devalorizarea incredibilă a capitalului; aspecte pe care le observam cu toții.