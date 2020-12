Un bărbat de 36 de ani, din comuna Grebănu, județul Buzău a fost internat în luna aprilie în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Buzău pentru a i se face testul COVID-19, fiind suspect de această boală.

Cu toate acestea, la o zi de la internare, bărbatul a fugit însă, înainte de a afla dacă este infectat cu coronavirus. Acesta a fost ulterior prins de către poliţişti, în timp ce se îndrepta spre casă și a fost reinternat.

Deși rezultatul testului a fost unul negativ, bărbatul fiind diagnosticat cu TBC, fapta a rămas.

Hotărârea nu este una definitivă

Astfel, prin Hotărârea 1034/2020 din 10.12.2020, bărbatul de 36 de ani, Matei Strugurel a fost condamnat la închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Sentința Judecătoriei Buzău nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

„În baza disp. art. 352 alin.1 C. pen. condamnă inculpatul Matei Strugurel la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Aplica inculpatului pedeapsa complementară prevazută de art 66 alin. (1) lit. a), b), Cod penal de interzicere a exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioada de 2 ani după executarea pedepsei sau considerarea ca executată a pedepsei principale cu închisoarea. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie prevăzuta de art. 65 alin. 1 C.. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) Cod penal de interzicere a exercitării drepturilor si de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice si de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Pedeapsa se va executa în baza disp. art. 60 C. pen.. În baza disp. art. 274 alin.1 C. pr. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 550 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.12.2020”, se arată în hotărârea Judecătoriei Buzău.