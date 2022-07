Pregătiți-vă pentru ce e mai rău. În scurt timp va fi jale. Deja se preconizează că la toamnă vom plăti pentru un litru de ulei cât nici nu ne-am fi închipuit.

Seceta va aduce un nou val de scumpiri la alimente. Fermierii își strigă deja durerea și au spus că au culturile distruse. Porumbul și floarea-soarelui sunt cele mai afectate.

Din această cauză, un litru de ulei ar putea costa cu până la 5 lei mai mult.

Din toamnă, pe lista scumpirilor se numără și laptele, carnea, dar și legumele.

De altfel, inclusiv ministrul agriculturii, Petre Daea, a avertizat asupra pericolului care ne paște. El a arătat că zona Vrancea este cea mai afectată de arșiță. El s-a deplasat în județul Neamț să vadă culturile pârjolite.

„În ultimii ani cea mai afectată zonă din cele văzute de mine, este Vrancea. Am fost la Brăila, am fost la Galați, la sistemele de irigații. Din nefericire, am regăsit stadiul din 2019 privind executarea sistemului reabilitării sistemului de irigații. Această situație a determinat pe mulți fermieri să nu poată să folosească sursa de apă care există în mod natural, neavând posibilitatea prin sistem ea să fie pompată și să ajungă la rădăcina plante. În unele zone, indiferent ce cantitate de apă vine, cultura este pierdută”, a declarat Petre Daea.

Românii vor avea de suferit și din cauza facturilor mari la gaze

Românii vor avea de suferit și din cauza facturilor mari la gaze. Deja aceștia plătesc cu 50% mai mult, preţul la gaze, decât în urmă trei luni.

Preţul gazului a ajuns să coste între 161 – 180 euro/ MWh.

Asta însemnă că acum plătim de 7,5 ori mai mult decât acum 6 luni şi de peste 11 ori mai mult, faţă de ianuarie 2021.

Cifrele destul de dramatice. Avertisment pentru toată România

„Sunt cifre destul de dramatice. Analiza noastră relevă că suntem într-o perioadă destul de delicată și, din păcate, de la momentul realizării sale, prețul a continuat să crească. Am depășit 180 (n.r. 180 de euro pentru un MWh) astăzi. Suntem nu departe de vârfurile de peste 200 (n.r. de euro), înregistrate imediat după invazia Ucrainei. Cred că răspunsul ține de disponibilitatea și capabilitatea resurselor publice, deci a statului, de a acoperi niște facturi”, a susținut Claudiu Cazacu, analist economic.

El a arătat că cineva trebuie să suporte acest cost al scumpirilor.

„Că este populația directă acum sau că este statul, adică populația României în viitor prin îndatorare, cineva va suporta. Dar cred că se va ajunge la un mix și pentru categoriile vulnerabile sper că va exista un mix suficient de confortabil încât să nu vedem evoluții extrem de dureroase”, a declarat Claudiu Cazacu.