Cătălin Predoiu contrazice însă aceste afirmații și declară că nu există niciun pericol în acest sens. Acesta precizează că instanțele au primit toate echipamentele necesare de protecție din primul moment al pandemiei de coronavirus, fiind trimise și combinezoane pentru cazurile mai speciale.

„Instanţele nu sunt focare de infecţie pentru că atât managerii de instanţe, preşedinţii de instanţe, cât şi Ministerul Justiţiei, cât şi Consiliul Superior al Magistraturii au luat din timp măsuri. (…) Am stat de vorbă şi personal cu preşedinţii Curţilor de Apel. Imediat ce primul spital din România a primit echipamente de protecţie, să ştiţi că au primit şi instanţele din România, de la măşti până la combinezoane, chiar şi combinezoane am trimis în instanţe, pentru cazuri mai speciale. Oamenii s-au organizat, este o discuţie mai lungă, dar în acest moment nu există acest pericol”, a afirmat Cătălin Predoiu joi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Declarație Ministrului Justiției vine ca reacție la cele spuse de Forumul Judecătorilor din România marți. Conform acestora, „sediile instanţelor de judecată au devenit deja focare de răspândire a virusului SARS-CoV-2, existând numeroase cazuri în foarte multe dintre instanţele mari din municipiile importante ale ţării”.

Forumul Judecătorilor din România au făcut de asemenea apel la Parlament, Guvern și Ministrul Justiției pentru luarea de măsuri legislative în scopul prevenirii răspândirii infecţiilor, asociația elaborând un proiect de modificare şi completare a Codului de procedură penală cu referire la digitalizare.