Purtătorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu, consideră că programul de guvernare al PNL în privinţa politicilor agricole este unul slab, liberalii intenţionând să renunţe la mai multe măsuri benefice pe care le-a susţinut guvernul social-democrat. Steriu atrage atenţia pe pagina sa de facebook că guvernul PNL va aduce înapoi austeritatea din perioada PDL.

„Impactul programului de guvernare PNL in agricultura:

ATENTIE! Dispar programe importante:

A. Programul National de Irigatii. Impact: 1 milion de hectare raman nereabilitate. Un minus de productie de 3 tone/ha, ca medie. Adica cu 3 milioane de tone mai putin la cultura mare. Creste deficitul comercial si scade PIB.

B. Sistemul Antigrindina nu va mai fi finantat. Peste 2 milioane de hectare raman neprotejate.

C. Dispare programul pentru lână.

D. Dispare programul pentru Bazna si Mangalita.

C. Nu se vorbeste deloc de revitalizarea liceelor agricole.

D. Dispare programul de investitii in zona montana.

E. Nu se vorbeste deloc de plata subventiilor la timp.

F. Se renunta la programul Mierea in Scoli. Impact 1,4 milioane copii.

G. Nimic despre Casa de comerț agroalimentar UNIREA, Banca de resurse genetice vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice şi medicinale Buzău, Agenția pentru calitatea şi marketingul produselor agroalimentare.

H. Se renunta la programul de sprijin pentru angajarea tinerilor.

I. Nimic despre angajarea de zilieri.

J. Nimic despre Programul pentru școli al României.

K. Nimic despre Instrumentul financiar de creditare cu partajarea riscului finanțat din PNDR (FEI).

L. Se renunta la reducerea TVA la alimente de înalta valoare calitativa.

M. Nimic despre Programul de construire a abatoarelor mobile.

N. Nimic despre Sistemul de monitorizare a produselor contrafăcute intrate pe piață prin Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare.

O. Se renunta la extinderea sistemului de irigatii prin realizarea canalului Siret Baragan.

P. Se renunta la programul apa gratuita pana la statia de punere sub presiune. Minus de 3 milioane de tone cereale cu preturi competitive.

R. Se renunta la legea privind vânzarea terenurilor.

S. Nu se vorbeste nimic despre continuarea programului de garantii de 80% si credite de de pana la 3 milioane euro pentru investitii si productie.

Ș. Se renunta la programul de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale.

T. Nu se continua facilitatile pentru fermieri:

​- eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate;

– impozit zero pentru tractoare și utilaje agricole; măsura aparține MFP

– cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 2020;

Ț. Nu se continua elaborarea de legislatie pentru:

​- simplificarea legislației și a procedurilor privind formele de sprijin din agricultură pe principiul „o singură cerere la o singură instituție”

– îmbunătățirea legislației cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare

– măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

– îmbunătățirea organizării și funcționării pieței cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor și a produselor procesate din cereale.

– întărirea disciplinei și coresponsabilității partenerilor pe filiera de comercializare prin instituționalizarea utilizării unor contracte de vânzare-cumpărare unitare, pentru a evita discriminarea, ceea ce va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activității de valorificare a cerealelor

– realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piața de consum care să facă posibilă eliminarea “din fașă” a produselor contrafăcute sau neconforme care pot afecta sănătatea consumatorului

– crearea de fonduri mutuale agricole pentru stabilitatea veniturilor în cazul volatilității prețurilor la produsele agricole sau a produselor înregistrate

(Multumiri, Adrian Câciu)”

