Pozițiile Bitcoin și DeFi s-au bucurat de o creștere spectaculoasă în preferințele investitorilor. Studiu eToro

Sursă: Dreamstime

Investitorii individuali și-au reafirmat încrederea în bitcoin după un an 2021 spectaculos, arată noile date eToro. Clasamentul criptoactivelor eToro pe anul 2021 arată că bitcoin a înregistrat o creștere de 223% a numărului de poziții deținute pe platformă de la an la an. Bitcoin are cele mai multe poziții deținute de către utilizatorii eToro la nivel global, urmat de Cardano, Ether și Dogecoin.