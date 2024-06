Pentru mulți, a pune preparate în farfurie este ceva obișnuit sau banal. Pentru alții, este arta de a conecta cultura și gastronomia, de a oferi oamenilor senzații și emoții. Așadar, dacă nu ai timp să călătorești și vrei să mănânci paste „ca la mama lor acasă”, poți face o vizită la Osteria Galetto, restaurantul care aduce Italia mai aproape de tine, conform Infofinanciar .

Spirit de antreprenor

Afacerea pe care doresc să o prezint astăzi are în spate un om care a urmat toți pașii necesari pentru a atinge succesul. Vorbim de multă muncă, devotare, dar și dorința de a aduce pe meleagurile românești experiența căpătată în afară.

Andrei Gaman, proprietarul restaurantului Osteria Galetto, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Româno-Americane. Dar viața avea un alt plan pentru el. Astfel, după terminarea studiilor, pașii l-au purtat spre Italia, unde și-a început cariera în domeniul HoReCa.

„Am fost plecat în Italia, unde am lucrat timp de aproape opt ani în domeniul Horeca, în restaurante. Am început munca la un hotel lângă Roma, ca spălător de vase. După aceea, ușor- ușor, având în vedere că vorbeam și două limbi străine, am reușit să ajung ospătar, apoi la recepție și așa mai departe. Am avut diverse experiențe”, a declarat Andrei Gaman.

Gastronomie italiană în România

În 2005, Andrei a decis să se întoarcă în țară. Învățase multe în Italia și a decis că este un moment bun pentru a investi și a-și fructifica experiența în România.

„În Italia este frumos ca turist. Dar să te adaptezi acolo este destul de greu. Salariile nu sunt sub nicio formă mari, mai ales în HoReCa. Cred că se câștigă mai bine în România decât în Italia. Astfel, am zis să vin acasă, am reușit și eu să strâng niște bani, cu care am deschis o cafenea. Acest business a fost primul meu contact cu lumea de afaceri din România”, a explicat antreprenorul.

Dar proiectul cafenelei s-a încheiat în 2009, când Andrei a decis să pornească un business prin care să aducă gastronomia italiană în România. Astfel, și-a deschis primul său restaurant, Trattoria Il Mulino, cu o investiție de 80.000 de euro.

Localul s-a bucurat mulți ani de un real succes. Însă, în 2015, fratele său a decis să se întoarcă și el din Italia. Cei doi au dorit să pornească un business de familie, și astfel a luat naștere Osteria Zucca, locul în care multe vedete și personalități au venit să savureze mâncarea cu gust tradițional italian.

O vizită în Italia

O vizită în Italia i-a schimbat însă iar planurile de business antreprenorului. Andrei Gaman a lăsat Osteria Zucca în grija fratelui său și a decis să se ocupe de o nouă afacere. În 2016, a deschis restaurantul Galetto, denumire care vine de la un preparat italienesc celebru: cocoș la jar.

„Am fost în Italia și mi-a plăcut mie un produs: cocoșel la jar. Astfel, în 2016, am deschis restaurantul Galetto. Și l-am închis în 2020, în pandemie. A mers și acolo foarte bine, locația era superbă, dar a trebuit să închidem pentru că era chiria foarte mare. După pandemie, am deschis în altă parte. De ce din Galletto am transformat-o în Osterie? Pentru că am venit aici în zona de nord, ca să spunem așa, în Floreasca. Prima dată, la Galetto, baza era cocoșelul la jar. Dar am zis că nu mai e ok să avem acest preparat ca produs de bază. De asta am numit-o osterie, care este un tip de restaurant tradițional italian”, a explicat Andrei.

Recunoașterea Academiei Italiana della Cucina

Așa a luat naștere Osteria Galetto, o afacere în care s-a pornit la drum cu o investiție de 200.000 de euro făcută pentru a le oferi oamenilor cele mai bune condiții și preparate cu gust autentic de Italia. Lucru nu este atestat doar de vorbe, ci și de recunoașterea Academiei Italiana della Cucina.

„Avem două premii Academia Italiana della Cucina. Eu sunt singurul proprietar de restaurant italian de origine română care are luate astfel de premii. Am primit primul cu Trattoria Il Mulino și al doilea cu Osteria Galletto. Academia Italiana della Cucina este un for care vine de la ambasada italiană. Merge la diferite restaurante, unde mănâncă, oamenii și plătesc. Vin 20 de persoane care cunosc multe despre mâncare. Printre ei sunt și bucătari sau proprietari de restaurante din Italia. Vin, mănâncă și decid dacă poți să primești acreditarea academiei sau nu. Asta înseamnă să folosești produse italiene de cea mai bună calitate și să știi să gătești în stilul autentic italian. Sunt lucruri importante pentru noi”, a precizat antreprenorul.

Raport calitate-preț

Bucătarul este inima oricărui restaurant. Osteria Galetto se bucură de angajați cu experiență, de la ospătari până la managerul de restaurant. Maestra bucătar care aduce magia în farfurie lucrează alături de Andrei de 13 ani. Mai exact, de când acesta și-a deschis prima afacere în România. Iar absolut toți angajații vorbesc limba italiană.

Cei care doresc să încerce preparatele acestui restaurant nu sunt nevoiți să scoată o avere din buzunar. Afacerea pune pe primul plan calitatea și se bazează pe un raport optim calitate-preț. Printre cele mai ieftine preparate din meniu se regăsesc faimoasele bruschetta, la un preț de 29 de lei. Dacă dorești să te bucuri de ceva mai special, precum peștele de captură sau un ribeye de Argentina, tarifele pot ajunge până la 130 de lei.

„Avem inclusiv meniul zilei la 45 de lei cu apă inclusă, două feluri de mâncare – ciorbă și fel principal – la alegere. Așa, în general, gândiți-vă că o porție de paste este între 50 și 70 de lei o variantă mai scumpă cu vongole, cu fructe de mare, bineînțeles, pentru că materia primă este mai scumpă. Prețurile sunt sub media zonei, Floreasca, dar avem un raport bun calitate-preț. Vii, bei o bere, mănânci bruschetta și te-a costat 40 de lei”, a explicat proprietarul restaurantului.

Mâncarea sănătoasă, un trend în 2024

În 2024, oamenii sunt din ce în ce mai preocupați de mâncarea sănătoasă, iar pe zona de bucătărie italienească, oferta de pește crud începe să prindă popularitate.

„Pentru un restaurant italian, zona aceasta de pește crud este populară. Oamenilor a început să le placă peștele crud, au mai ieșit. Am mai văzut pe la mare, pe ici colo. În general, pastele sunt favorite, avem niște supe de fructe de mare foarte interesante. Încercăm să facem lucrurile un pic mai diferit decât ceilalți. Ca și trend, se caută clar mâncarea sănătoasă. Iar mâncarea italienească este renumită ca fiind sănătoasă”, a spus proprietarul afacerii.

Osteria Galetto este o afacere în continuă creștere, care aduce venituri de aproximativ 10.000 de lei pe zi. Prin produsele oferite, clienții se pot bucura de calitatea ingredientelor și de gustul impresionant, totul fiind servit într-o ambianță de poveste.

„Calitatea produselor este ceea ce ne definește. Folosim ingrediente de cea mai bună calitate, de la uleiul de măsline, până la parmezan. Ambianța este una plăcută. Avem terasă retractabilă, deschisă, închisă, în toate felurile. Mâncarea este bună, locul este frumos și într-o zonă bună. De asta am și făcut alegerea de a investi așa de mulți bani. Ușor-ușor, reușim să creștem”, a explicat Andrei Gaman.

Dacă vrei să trăiești o experiență culinară specifică Italiei sau pur și simplu să simți „l’amore per il mangiare”, Osteria Galetto este locul perfect pentru tine.