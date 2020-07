„In 2014 am redus TVA-ul pentru toate produsele alimentare de la 24% la 9% ( si atunci am fost presat din tara si din afara sa renunt, amenintat, acuzat de populism, anchetat samd ) = in 2014/2015 firmele romanesti din industria alimentara si-au revenit, au investit si au facut sa avem o balanta comerciala pozitiva (adica am importat mai putine alimente decat am exportat)!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Măsuri de sprijin pentru producătorii români

Șeful Pro România a scris că în 2020 a cerut Guvernului să adopte măsuri de sprijin pentru producătorii români.

„In 2020 am cerut cu disperare Guvernului sa adopte masuri de sprijin pentru producatorii romani – dar am constatat ca , si in acest domeniu, Guvernul Orban de fapt distruge programat firmele romanesti ca sa importam cat mai mult ceea ce se produce in alte tari (de multe ori chiar cu muncitori romani)!”, a conchis șeful Pro România.

Victor Ponta jubilează

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, social-democratul Liviu Toma, a devenit membru al Partidului Pro România, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, coordonatorul organizaţiei judeţene a acestei formaţiuni politice, deputatul Mihaela Huncă.

Potrivit sursei citate, Liviu Toma a părăsit PSD alături de alţi peste 40 de membri social-democraţi, urmând să fie candidatul Pro România la Primăria municipiului Botoşani.

“Liviu Constantin Toma este candidatul Pro România la Primăria municipiului Botoşani. Eu cred că Liviu Constantin Toma, alături de echipa Pro România, se va pune în slujba cetăţenilor municipiului. Facem o altfel de politică, o politică ce este centrată pe nevoia cetăţeanului”, a susţinut Huncă.

Liviu Toma are 46 de ani şi este de profesie inginer.

Înainte de a deveni preşedinte al CJ, a fost director adjunct al societăţii de salubrizare Urban Serv SA Botoşani, notează Agerpres.

