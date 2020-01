Liderul Pro România consideră că se poate ajunge la anticipate doar dacă PNL ajunge la o înțelegere cu PSD să-și dea jos propriul guvern (cazul premierului Sorin Grindeanu demis de PSD in 2017) sau dacă premierul Ludovic Orban va demisiona.

În ceea ce privește prima variantă. Victor Ponta e pesimist.

„Povestea asta ca vine PSD cu motiunea de cenzura nu va tine. Nu va pica (Guvernul Orban) prin nicio motiune. Ori o sa pice ca Grindeanu, ori o sa-si dea demisia dl Orban. Poate PNL nu o sa faca greseala PSD si atunci o sa-si dea demisia dlui Orban. Eu m-as bucura (sa voteze liberalii motiunea de cenzura). In orice varianta, ca se intelege PNL cu PSD la motiune sau ca isi da demisia Orban, o sa avem 140 de zile in care nu o sa avem guvern cu puteri depline, nu o sa poata sa faca nimic, iar noi acum am fi avut nevoie de masuri urgente inca din decembrie”, a declarat Victor ponta la B1 Tv, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”.

”Eu vreau alegeri mai repede strict pentru Pro Romania, avem 25 de parlamentari, probabil o sa avem 40. Sunt sigur”, a mai adăugat acesta.

