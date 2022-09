În prezent, Guvernul de la Varșovia speră să câștige 2,75 miliarde de dolari americani din taxarea profiturile excepționale generate de companiile din energie din Polonia. Toți banii vor fi folosiți pentru a atenua impactul scumpirilor asupra gospodăriilor, a explicat, sâmbătă seara, Jacek Sasin, ministrului Activelor Statului din Polonia.

„Ieri am trimis o soluţie premierului Poloniei privind taxarea profiturile excepţionale generate de companiile de stat şi private. Estimez că nivelul contribuţiei la buget se va ridica la 13,5 miliarde de zloţi, care vor fi cheltuiţi pentru atenuarea efectelor creşterii preţului energiei”, a scris Jacek Sasin pe contul său de Twitter.

Już wczoraj skierowałem do Premiera @MorawieckiM rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł, które przeznaczymy na łagodzenie skutków wzrostu cen energii.

— Jacek Sasin (@SasinJacek) September 24, 2022