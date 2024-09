Poliția Română face angajări! Perioada de înscriere a candidaţilor pentru posturile de poliţişti din sursă externă a fost prelungită, a informat Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Acum, te poți înscrie online până pe 20 septembrie, la ora 16:00, inclusiv în zilele de weekend. Posturile disponibile sunt pe diferite domenii, cum ar fi acțiuni speciale, cazier judiciar, statistică, criminalistică, resurse umane și multe altele.

În perioada 3-20 octombrie, va avea loc proba fizică eliminatorie pentru candidații la posturi care necesită o astfel de probă. Pe 26 octombrie se va desfășura proba scrisă, sub formă de examen tip grilă.

Pe 20 august, Poliția Română a anunțat că are disponibile 1.238 de locuri de muncă. Dintre acestea, 923 sunt pentru agenți de poliție, 68 pentru ofițeri și 247 pentru personal contractual, care se ocupă direct din sursă externă.

Pe 28 iunie 2024, a fost adoptată o ordonanță de urgență care schimbă statutul polițistului. Modificările au venit din partea Ministerului Afacerilor Interne și au ca scop îmbunătățirea legii pentru a oferi o mai bună protecție juridică polițiștilor și pentru a alinia legea la recentele decizii ale Curții Constituționale. Printre schimbări se numără:

Cei care vor să participe la un concurs pentru ocuparea unor funcții vacante prin angajare directă, reîncadrare sau transfer nu au voie să aibă tatuaje pe față, gât sau alte părți ale capului.

Este interzis să ai tatuaje sau alte elemente decorative care ar putea să promoveze violența, ura sau discriminarea, sau care au conotații politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„Pentru asigurarea unei protecţii juridice adecvate pentru poliţişti, au fost stabilite condiţiile în care poliţistului, împotriva căruia se desfăşoară un proces penal şi/sau civil pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau care are sau a avut, într-un proces penal, calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj, i se decontează cheltuielile de asistenţă juridică.

Decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică efectuate de poliţist reprezintă expresia sprijinului instituţional acordat poliţistului care dobândeşte o anumită calitate procesuală într-un proces penal sau civil ce are ca obiect fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sprijin ce are în vedere inclusiv prezumţia de nevinovăţie, în situaţiile în care poliţistul are calitatea de suspect/inculpat.

Decontul vizează în mod exclusiv sumele de bani plătite în mod efectiv de către poliţist cu titlu de onorariu al avocatului ales, pentru asistenţa juridică şi reprezentarea în cadrul procesului în care acesta are calitatea procesuală prevăzută de lege (suspect/inculpat/pârât pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau persoană vătămată în cazul infracţiunii de ultraj) şi nu pot include alte cheltuieli efectuate cu ocazia desfăşurării procedurii judiciare (cheltuieli pentru administrarea probatoriului, efectuarea actelor de procedură, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului).

Plafonul maxim până la care pot fi decontate cheltuielile de asistenţă juridică reprezintă valoarea unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI).