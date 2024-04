Românii vor fi filați legal de Ministerul de Interne

O lege controversată, propusă de Ministerul de Interne, va fi adoptată tacit de Camera Deputaților și ulterior va ajunge la Senat, care este camera decizională. Inițiativa aparține deputatului PNL, Gabriel Andronache, liderul de grup al PNL din Camera Deputaților.

Proiectul vizează înființarea unor unități speciale de filare a populației la nivelul subordonatelor Ministerului Afacerilor Interne.

În esență, propunerea cuprinde posibilitatea Ministerului de a avea acces la înregistrări, măsuri tehnice și organizatorice. Ministerul ar urma să fie împuternicit să decidă cine trebuie supus filării și înregistrării și cine trebuie protejat.

Conform proiectului PNL, o parte din personalul Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Imigrări și Poliției de Frontieră ar urma să fie transformată în unități speciale de filare, având autorizația de a realiza înregistrări audio-video-foto în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate. Aceste unități ar putea acționa pe baza unor „motive verosimile”.

Propunerea a fost deja aprobată de comisiile de apărare și administrație din Camera Deputaților și va trece tacit de Camera Deputaților pe 6 aprilie, urmând să fie apoi transmisă la Senat pentru examinare.

Ce este filajul

Filajul este un mijloc al muncii de informatii care consta in urmarirea continua si directa pe o perioada de timp a unei persoane sau supravegherea unor imobile si locuri de interes politienesc. Se folosesc în acest scop procedee si activitati specifice, in vederea culegerii unor date si informatii care intereseaza organele de politie. Urmarirea este filajul executat asupra persoanelor, iar supravegherea este filajul efectuat asupra unor imobile si locuri de interes politienesc.

De regula, o actiune de filaj (care poate cuprinde unul sau mai multe obiective) presupune mai multe momente succesive de urmarire si supraveghere determinate de particularitatile ce pot surveni in timpul filarii.

Astfel, pe timpul filajului unei persoane apar numeroase momente cand urmarirea se intrerupe intrucat persoana in cauza a patruns in diferite imobile (domiciliu, loc de munca, institutii, intreprinderi), in care filorii nu au posibilitatea de a actiona in mod conspirat pentru a supraveghea activitatea. In acest caz, filajul se continua prin supravegherea imobilelor respective pentru ca urmarirea sa poata fi reluata in momentul cand persoana in cauza il paraseste.