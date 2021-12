Aloe vera, supranumită și „elixirul tinereții”, este o plantă cu multiple utilizări în medicina alternativă și în cosmetică. Vechii egipteni o numeau „planta nemuririi” și o puneau printre obiectele funerare îngropate împreună cu faraonii, pentru a le asigura, și după moarte, sanatatea spiritului, informează Arabamerica.

Aloe vera conține peste 200 de constituenți biologic activi care includ polizaharide, vitamine, enzime, aminoacizi și minerale care promovează absorbția nutrienților.

Potrivit Journal of Environmental Science and Health, aloe vera are, de asemenea, proprietăți antibacteriene, antivirale și antifungice care ajută sistemul imunitar la curățarea organismului de toxine și agenți patogeni.

Minerale

Aloe vera are o mulțime de minerale, inclusiv calciu, magneziu, zinc, crom, seleniu, sodiu, fier, potasiu, cupru și mangan. Aceste minerale lucrează împreună pentru a stimula căile metabolice.

Enzime

Aloe Vera conține enzime importante, cum ar fi amilaza și lipaza, care pot ajuta la digestie, prin descompunerea moleculelor de grăsime și zahăr. O anumită moleculă, bradikinaza, ajută la reducerea inflamației.

Vitamine

Un studiu a arătat că aloe vera conține vitamina B12, care este necesară pentru producerea de globule roșii. Aceasta ar fi o veste bună mai ales pentru vegetarieni. Alte studii au arătat că administrarea de aloe poate ajuta la biodisponibilitatea vitaminei B12, ceea ce înseamnă că organismul o poate absorbi mai ușor. Aloe vera este, de asemenea, o sursă de vitamine A, C, E, acid folic, colină, B1, B2, B3 (niacină) și B6.

Aminoacizi

Aloe vera conține 20 din cei 22 de aminoacizi necesari organismului uman. De asemenea, conține acid salicilic, care combate inflamația și bacteriile.

Alte utilizări pentru aloe vera

Pe lângă faptul că este un excelent agent de curățare a corpului, eliminând substanțele toxice din stomac, rinichi, splină, vezică urinară, ficat și colon, aloe poate oferi și o ameliorare eficientă a unor afecțiuni precum indigestia, ulcerul și inflamația intestinului. De asemenea, întărește tractul digestiv și atenuează inflamația articulațiilor, făcând-o opțiune excelentă pentru cei care suferă de artrită.

Un studiu a constatat că sucul de aloe vera a fost la fel de eficient în îndepărtarea plăcii ca și apa de gură obișnuită și ingredientul său activ, clorhexidina. De asemenea, s-a descoperit că gelul de aloe vera vindecă eficient ulcerele bucale, cunoscute sub numele de afte.