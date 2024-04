Un fost jucător de fotbal american, în vârstă de 35 de ani, a fost descoperit mort într-un conac din Florida. Fosta vedetă NFL a fost găsită de o menajeră. Autoritățile nu au dezvăluit încă cauza decesului.

Poliția americană a anunțat că fosta vedetă NFL, Vontae Davis, a decedat la vârsta de 35 de ani.

Cadavrul său a fost descoperit luni, într-o vilă care se pare că aparține bunicii sale, conform informațiilor furnizate de Sky News.

Mai multe echipe din NFL au transmis mesaje de condoleanțe în urma acestei tragice pierderi.

Potrivit presei internaționale, Vontae Davis, un fost fundaș defensiv din NFL, a fost laureat de două ori cu titlul de Pro Bowler. Vestea decesului a fost anunțată inițial pe rețelele de socializare de către antrenorul echipei masculine de baschet din Illinois. Potrivit acestuia, Vontae Davis, fostul jucător al echipei Miami Dolphins, a fost descoperit fără suflare luni dimineață într-o locuință din Southwest Ranches.

#illinination we lost a great today!!! RIP TO @vontaedavis man nothing but good memories of that dude in school!!! Praying for the Davis family!!

— Chester Frazier (@CoachFrazierILL) April 1, 2024