Asociația Code for Romania, a doua cea mai mare comunitate de tehnologie civică din lume, anunță lansarea planului de digitalizare prin care își propune să realizeze în următorii ani sute de aplicații care să ajute societatea românească, urmărind 5 domenii-cheie: Educație, Sănătate, Mediu, Grupuri vulnerabile și Participare civică.

Planul, unic în România, vizează 37 de obiective care vor fi acoperite până în 2026, de la pregătirea pentru cutremur, până la siguranța și buna administrare a școlilor sau protejarea pădurilor.

Mecanism complex de lucru

Sutele de soluții care vor fi proiectate, construite și administrate conform acestui plan vor forma o adevărată rețea de autostrăzi „invizibile”, o infrastructură digitală de care România are mare nevoie.

Planul „Digitalizăm România împreună”cuprinde un mecanism complex de lucru, testat în ultimii ani prin programele Code for Romania, standarde de livrare a produselor software, precum și șapte politici publice de care România are nevoie pentru un proces de digitalizare care să dea rezultate.

„Avem, pentru prima oară în istoria recentă a României, cele 4 elemente fundamentale pentru a clădi infrastructura de care avem nevoie: obiective clare, o planificare strategică, standarde urmărite cu strictețe și un mecanism testat și bine administrat de proiectare, construcție și administrare.

Am construit în ultimii cinci ani piatră cu piatră, ecosisteme de soluții care să rezolve cu adevărat, structural, problemele României. Mai important decâ tatât, am demonstrat că putem să punem pe picioare un proces funcțional de construcție de infrastructură de calitate.”, a declarat Bogdan Ivănel, co-fondator și președinte al asociației Code for Romania.

Hartă interactivă pentru acces facil

Pentru a face cât mai accesibil tuturor planul de digitalizare a României pentru următorii cinci ani, Code for Romania a construit o hartă interactivă pe site-ul code4.ro/putem.

Prin această hartă, oricine poate naviga pentru a vedea problemele sistemice ale societății românești care vor fi rezolvate în următorii ani, dar și soluțiile realizate deja de Code for Romania în ultimii ani.

„Am arătat că putem, împreună cu cei aproape 2000 de voluntari Code for Romania, să schimbăm lucruri ce păreau încremenite în timp. Am construit acest plan cu convingerea că putem realiza foarte multe în continuare pentru a schimba în bine România, având împreună parteneri din societatea civilă, finanțatori, programatori voluntari care vor să vină spre noi pentru a scrie cod.

Ideea unui grup de români din diaspora

Cu o zi înainte de ziua națională, îi chemăm alături pe toți cei care cred că România se poate schimba acționând, nu așteptând.

Oricine crede în misiunea noastră ne poate susține cu un simplu SMS, trimițând cuvântul PUTEM la 8864, oferindu-ne astfel 4 euro lunar pentru a ne duce mai aproape de obiectiv.”, a declarat Olivia Vereha, co-fondatorși Chief Operations Officer Code for Romania.

Pornită de la ideea unui grup de români din diaspora în 2015, la aproape 5 ani de existență, Code for Romania este astăzi o comunitate cuprinzând peste 1800 de voluntari de pe 12 fusuri orare.

Până în prezent, organizația a prototipat deja 115 soluții digitale care să rezolve probleme ale societății românești, dintre care 21 sunt acum live, cele mai cunoscute dintre ele fiind aplicațiile din ecosistemul Covid-19 (ȘtiriOficiale, Date la zi, RoHelp etc.) și cele din ecosistemul pentru alegeri (Vot Diaspora, RezultateVot, MonitorizareVot, VotRomânia).