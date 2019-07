Cel mai recent studiu privind evoluţia sectorului auto, realizat de Euler Hermes, arată că anul 2019 va reprezenta o provocare pentru industria auto, după ce, în 2018, vânzările de autoturisme și producția de automobile au înregistrat primele scăderi din ultimii nouă ani la nivel mondial. Vânzările de vehicule noi ușoare sunt aşteptate să scadă în SUA cu 2%, până la 16,8 milioane de unități, din cauza finanțării mai puțin susținute și a unei concurențe sporite cu piața second-hand în creștere. În China, cea mai mare piaţă globală în 2018, vânzările au început în 2019 într-un ritm lent și ar trebui să beneficieze treptat doar de o redresare a încrederii consumatorilor în ceea ce privește stimulentele fiscale și mandatele de emisie – două aspecte care au condus la prima scădere a vânzărilor după aproape trei decenii, în 2018. Piața din Uniunea Europeană se va strădui să evite stagnarea pe tot parcursul anului și va avea performanțe lunare volatile în vânzări. Experții Euler Hermes se așteaptă la o scădere mai rapidă a vânzărilor de maşini pe motorină și la o mai rapidă lansare a noilor modele conforme cu noile reglementări, care vor menține înmatriculările globale ale vehiculelor electrice la o creștere de două cifre.

Impactul cel mai puternic asupra industriei auto europene în următorii ani este foarte probabil să apară nu datorită Brexit și nici ca urmare a impunerii unor restricții tarifare în relația cu Statele Unite, ci din alinierea la propriile regulamente ale Uniunii Europene de limitare a emisiilor de carbon. Astfel, celor 20% necesar a fi reduse până în 2021 li se adaugă încă 15% până în 2025, respectiv 37,5% până în 2030. Aşteptările iniţiale ale producătorilor erau pentru o reducere de circa 30%.

În România, sectorul auto trece printr-o perioadă favorabilă, cu creșteri consecutive în ultimii cinci ani ale achizițiilor de mașini noi la nivel local. Plusul de 20% înregistrat în 2018 a fost urmat de 6% creștere în primul trimestru al anului 2019 şi asta ar putea marca încă un an pozitiv. Principala pârghie de creștere rămâne exportul, numărul de mașini exportate depășind semnificativ numărul de mașini importate an de an, asigurând un excedent comercial semnificativ în balanța de plăți.

În prezent, principalii jucători de pe piaţa auto mondială sunt:

la capitolul producători – China, Statele Unite, Japonia şi Germania

la capitolul exportatori – Germania, Japonia, Statele Unite şi China

la capitolul importatori – Statele Unite şi Germania

