Philip Morris International (PMI) a primit calificativul AAA în clasamentul Carbon Disclosure Project (CDP*) pentru eforturile companiei de combatere a schimbărilor climatice, protejarea pădurilor și a apei – și a obținut o poziție de top printre cele mai importante companii din lume în ceea ce privește transparența și acțiunile derulate în domeniul mediului.

„Recunoaștem nevoia urgentă de a aborda schimbările climatice și de a proteja biodiversitatea, astfel, strategia noastră de decarbonizare și progresul nostru sunt strâns legate de conservarea ecosistemelor naturale,” a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer, PMI. „Suntem mândri să fim primii care adoptă recomandările TNFD** la care ne vom raporta în 2025 și ne continuăm eforturile pe care le-am depus deja pentru a integra riscurile și oportunitățile legate de climă în strategia noastră de business și în eforturile noastre de comunicare, în conformitate cu recomandările Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)***.”

PMI menține o poziție de top pe lista Climate A a CDP

De 10 ani, PMI menține o poziție de top pe lista Climate A a CDP, lucru care reflectă angajamentul companiei față de transparență și performanță pe măsură ce progresează spre atingerea obiectivelor sale: amprentă neutră de carbon până în 2025 și emisii zero până în 2040.

„Ne onorează acest calificativ, triplu A, și suntem mândri că acțiunile majore inițiate de Philip Morris International sunt recunoscute. Și pe plan local, la Philip Morris România ne preocupă sustenabilitatea în fiecare aspect al afacerii și activităților noastre. Fabrica noastră din Otopeni stă foarte bine la capitolul sustenabilitate. Niciun deșeu generat de activitățile de producție din fabrică nu este aruncat la depozitul de deșeuri. 70% dintre deșeuri sunt reciclate extern și 30% sunt folosite pentru producerea energiei termice. Avem două stații de epurare a apelor uzate, construite și operate la cele mai ridicate standarde în ceea ce privește utilizarea si tratarea sustenabilă a apei. Zilnic, prin activitatea noastră, ne implicăm în activități care să facă lumea în care trăim mai sustenabilă.” – a declarant Emma Zeicescu, Director Comunicare, Philip Morris România.

Eforturile PMI de a opri defrișările și de a contribui la o defrișare netă egală cu zero pentru suprafețele cu păduri gestionate până în 2023 au fost recunoscute și de CDP. Organizația a plasat compania pe lista Forests A pentru al patrulea an consecutiv. De asemenea, este al cincilea an în care PMI apare pe lista Water A a CDP, în timp ce compania lucrează la atingerea obiectivelor sale de optimizare a apei, inclusiv optimizarea a 10 milioane de metri cubi de apă în zonele sale cultivate cu tutun până în 2030.

„Recunoașterea externă din partea organizațiilor precum CDP ne încurajează să continuăm călătoria noastră de transformare și angajamentul față de sustenabilitate. Ne bucură că PMI a primit distincția „Triple-A”/AAA de la CDP pentru a patra oară consecutiv,” a declarat Scott Coutts, Senior Vice President of Operations, PMI. „Raportarea clară și transparentă a progresului nostru ne ajută să identificăm noi oportunități de acțiune, să gestionăm potențialele riscuri în creștere și să anticipăm schimbările care apar în reglementările și politicile guvernamentale.”

PMI acționează transparent și este angajată să avanseze cu adoptarea recomandărilor grupului operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările de mediu (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)**) și își propune să publice primul raport al companiei, aliniat cu cerințele TNFD pentru anul financiar 2025. Astfel, PMI a fost inclusă în cohorta inaugurală a organizațiilor Early Adopters TNFD.

Pentru a accesa cele mai recente rapoarte ale PMI, cum ar fi Raportul PMI TCFD 2022, PMI’s Low-Carbon Transition Plan/ Planul de tranziție către emisii reduse de carbon al PMI, PMI’s Water & Biodiversity Ambitions 2022/ Ambițiile PMI pentru apă și biodiversitate 2022, precum și informații suplimentare despre abordarea companiei față de sustenabilitate, vă rugăm să vizitați pmi.com/sustainability.