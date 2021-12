Varianta Omicron se extinde cu repeziciunea. Identificată în Africa de Sud în urmă cu aproape o săptămână, aceasta a ajuns să fie confirmată deja în alte 18 țări de pe toate continentele.

Compania Moderna a început deja să tragă un semnal de alarmă cu privire la eficiența vaccinurilor anti-covid împotriva acesteia. Totodată, producătorul american Regeneron a anunțat și el marți, că tratamentul său anti-COVID cu anticorpi ar putea fi mai puțin eficient împotriva noului virus mutant.

Mai exact, compania farmaceutică precizează că din cauza numărului record de mutații, “este posibil să existe o activitate de neutralizare redusă din partea imunității induse de cocktailul de anticorpi monoclonali”.

Pe de altă parte, cei care au produs vaccinul Pfizer/Biontech sunt mai optimiști. Albert Bourla, CEO Pfizer a declarat că nu consideră că populația este complet neprotejată în fața tulpinii Omicron.

“Mă îndoiesc că vom constata că suntem complet neprotejați în fața tulpinii Omicron. Important este că avem deja secvențierea viruslui și de aici pornește totul”, a spus acesta.

Adevărul despre eficiența vaccinurilor anti-covid

Sspecialiștii din Africa de Sud susțin aceași idee și spun că nu este cazul să intrăm în panică. Dr. Angelique Coetzee spre exemplu a declarat că pacienții nu au probleme respiratorii, iar cel mai des întâlnit simptom este doar oboseala accentuată.

Tocmai din acest motiv se recomandă o testare rapidă în cazul persoanelor care se simt oboste sau care își simt gâtul uscat.

″Nu par să fie probleme respiratorii. Principalul simptom este oboseala accentuată, inclusiv la tineri. Testați-vă imediat, dacă aveți o stare de oboseală extremă, o stare de slăbiciune, o senzație că ceva nu e în regula cu voi, o vagă usturime în gât. Nu e o durere serioasă în gât, doar un ușor disconfort. Și un soi de tuse seacă, mai degrabă ca și cum v-ar fi iritat gâtul. Cam astea sunt simptomele pacienților noștri”, a spus medicul.

Totodată, Salim Abdool Karim, epidemiolog la Universitatea din KwaZulu-Natal și consilier guvernamental a anunțat și el că nu se poate vorbi despre o contagiozitate mare.

”Datele de până acum sunt preliminare. Nu putem vorbi categoric despre o contagiozitate mai mare. E adevărat că în Africa de Sud a crescut mult numărul de infectări, dar plecând de la o bază foarte scăzută. Asta se explică și prin faptul că, de când am aflat de noua variantă, am intensificat substanțial testarea și monitorizarea”, a adăugat acesta.

De menționat este faptul că până în momentul de față, conform informațiilor oficiale, varianta Omicron a suferit cel puțin 32 de mutații ale proteinei spike, adică exact acel receptor cu ajutorul căruia pătrunde în celula umană. Acesta este și motivul pentru care pecialiștii se tem că aceste mutații vor face că virusul să păcălească sistemul nostru imunitar care nu îl vă mai recunoaște.

Totodată, un alt spect punctat de spcialiști îl reprezintă protecția oferită de vaccin sau răspunsul unui tratament cu anticorpi monoclonali, care ar putea să fie spulberate acum de noua variantă mutantă pentru că vaccinul și tratamentul erau făcute să recunoască exact această proteină spike a virusului. Astfel, pentru că nu o vor mai face, vor permite virusului să se replice nestingherit.

Persoanele confirmate cu varianta Omicron erau vaccinate

În Portugalia spre exemplu, personale confirmate cu varianta Omicron erau vaccinate. În acest context, experții portughezi suspectează că ar fi vorba de transmitere comunitară. Graça Freitas, directorul general al Sănătății în Portugalia a anunțat că au început testări pentru a distruge lanțul de contagiune.

″Testăm toate persoanele lor de contact: i-am testat imediat și repetam după 5 și 10 zile, pentru că vrem neapărat să rupem lanțul de contagiune”, a spus acesta.

Amintim faptul că Pfizer, dar și Moderna anunță că lucrează deja la o versiune adaptată a serului pentru tulpina Omicron, în caz că va fi nevoie. CEO-ul Pfizer a anunțat că toate vaccinurile făcute până acum au fost bune, iar același lucru se va întâmpla și în cazul noii tulpini.

″Am făcut-o de două ori până acum. Am realizat deja un vaccin adaptat tulpinei Beta. Dar nu l-am folosit niciodată pentru că ne-au protejat foarte bine vaccinurile existente, la fel am făcut și în cazul Delta. Dar nu l-am folosit niciodată din același motiv. Deci, facem același lucru cu Omicron, chiar acum. Dacă într-adevăr vom avea nevoie de un vaccin, să știm că nu am pierdut timpul”, a declarat Albert Bourla, CEO Pfizer.