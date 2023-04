Sprijin suplimentar pentru fermierii români

România urmează să primească un sprijin suplimentar pentru fermieri din partea Comisiei Europene, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Oficialul a precizat că este al treilea demers instituțional.

„În primul rând, aș vrea să spun un lucru foarte clar, care marchează preocuparea nu numai a noastră, a tuturor țărilor care sunt în situația aceasta, aflându-se în proximitatea conflictului, impactând acest nenorocit de conflict, impactând asupra stării financiare a fermierilor din țările, spuneam, cunoscute. Spun că este al treilea demers instituțional”, a declarat ministrul Agriculturii la B1TV.

Petre Daea a precizat că celelalte două demersuri sunt cel din ianuarie, atunci când a solicitat activarea rezervei de criză alături de omologii din țările afectate și cel recent al președintelui Klaus Iohannis.

„S-a purces la un dialog tehnic la nivelul Comisiei Europene și sperăm că – și din informațiile pe care le am eu – acest demers a avut succes și că România va mai primi o sumă suplimentară”, a adăugat Petre Daea.

Ce sumă ar trebui să primească România?

Ministrul s-a ferit să dea o cifră exactă atunci când a fost întrebat de suma pe care România ar urma să o primească.

„Eu nu o să spun care este suma, pentru că niciodată n-am făcut acest lucru. Știu că a fost acest dialog tehnic și știu că această sumă va veni în România, iar Petre Daea, în calitatea lui de ministru, va spune această sumă atunci când voi vedea-o pur și simplu în documentele pe care le elaborează Comisia, în așa fel încât să informez exact opinia publică”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește suma pe care România a solicitat-o, ministrul Agriculturii a venit cu detalii în acest sens, precizând că țara noastră a transmis Comisiei Europene datele necesare și acestea vor fi prelucrate la Bruxelles.

„Sigur că noi am făcut comunicări de date, pe care le-a solicitat Comisia Europeană, și aceste comunicări de date le-am făcut la timp (…). De aici încolo, a fost practic o prelucrare a acestora de către Comisia Europeană, iar dialogul acesta s-a redus doar la comunicarea de date. Nu a fost niciun fel de negociere”.

„Eu am aflat de suma respectivă (10 milioane de euro, n.r.) în momentul în care am ajuns la Bruxelles și am solicitat, cu o săptămână de zile înainte, un dialog, o întâlnire cu domnul comisar. Atunci am putut vedea și suma, și în același timp am putut vedea și formula de calcul, pe care am contestat-o imediat, știindu-se foarte clar că această formulă de calcul ascunde adevărul și deformează realitatea”, a mai declarat ministrul Petre Daea.