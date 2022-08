Peste 85.000 de participanți în prima zi de Untold



Potrivit organizatorilor, danezul Morten, care a marcat cea mai puternică nouă intrare în DJ Mag Top 100, direct pe locul 39, a electrizat atmosfera din mainstage-ul cu sound-ul Future Rave.

„Mi-am dorit atât de mult să ajung aici! Am văzut o filmare cu drona făcută de bunul meu prieten David Guetta și am fost uluit. Acum sunt aici, parte din această poveste extraordinară! Untold pe locul cinci în lume? Sunteți siguri? E în primele trei festivaluri din lume!”, a declarat Morten.

DJ set-ul danezului, un artist care a pus bazele unui nou gen în muzica electronică, Future Rave, a entuziasmat zecile de mii de fani ai festivalului. De la versiunea remix pentru clasicul ,,Titanium” până la succesele lansate alături de partenerul său, David Guetta, „Impossible”, „Kill Me Slow”, „Never Be Alone”, „Permanence” sau „Make It To Heaven”, fiecare moment din live-ul lui Morten a fost energie pură. DJ-ul a ieșit în mijlocul fanilor, a dansat alături de aceștia și și-a încheiat momentul de pe mainstage mulțumindu-le acestora pentru susținere și pentru energia frumoasă.

„Untold, anul viitor voi cere 30 de torturi pentru că 10 nu sunt suficiente!”, acestea au fost cuvintele lui Steve Aoki după tradiționalul „Cake Me!”, unul dintre cele mai așteptate momente din set-ul DJ-ului din Statele Unite.

Steve Aoki a pregătit un set special

Steve Aoki, aflat în top 10 cei mai mari DJ-i ai lumii, conform DJ Mag Top 100, a pregătit un set special, realizat în exclusivitate pentru fanii festivalului din Cluj, în care a prezentat și o premieră, „The Whistle”, viitorul său single, piesă la care a lucrat cu Timmy Trumpet.

„Sunt extrem de atașat de acest festival, m-a ajutat enorm în cariera mea. M-a ajutat să cresc ca artist, iar pentru acest lucru, vă mulțumesc!” a spus Aoki.

Pe mainstage-ul festivalului, Claptone a fost primit cu mult entuziasm la ceremonia de deschidere a festivalului, mulți dintre fanii DJ-ului au purtat masca aurie, care e asociată cu identitatea ascunsă a germanului. O altă apariție în premieră pentru festivalul Untold a fost act-ul trance britanic Above & Beyond.

„Dacă și voi ați vedea ce vedem noi de aici de pe scenă, ați ști că există un singur cuvânt pentru a descrie momentul: Epic”, acesta a fost mesajul transmis fanilor de membrii Above & Beyond.

Cei mai cunoscuți artiști români au ajuns pe Cluj-Arena: Inna, Irina Rimes, Surorile Osoianu și David Ciente.

Reunirea după 20 de ani a trupei Gaz pe Foc

Experiența Untold a fost completată pe mainstage de Partydul Kiss FM care a oferit un moment surpriză: reunirea după 20 de ani a trupei Gaz pe Foc.

Programul la scena principală s-a încheiat cu show-ul lui Manuel Riva.

În această seară mainstage-ul Untold, eveniment care ocupă locul 5 în lume la categoria Best Electronic Festival conform Viberate, va fi deschis de olandezul Chico Rose urmat de Dirty Nano, americanul Gryffin și G-Eazy – două premiere pentru festival, Damian & Brothers, Paul Kalkbrenner LIVE, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike și Bassjackers.

Au fost aplicate amenzi de 19.000 de lei

De asemenea, polițiștii și jandarmii au aplicat, în prima zi a festivalului Untold, amenzi în valoare de 19.000 de lei. Au fost prinse 23 de persoane care avea substanțe interzise.

În prima zi de festival, poliţişti din cadrul IPJ Cluj au aplicat 18 amenzi în valoare de 17.830 lei și 27 de avertismente, iar jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca au dat 4 amenzi în valoare de 1.100 lei.

În ceea ce privește prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri, prin măsurile active de verificare, au fost oprite din a participa la festival 23 persoane, identificate având asupra lor substanțe interzise.

Echipajele implicate în acordarea asistenței medicale de urgență și de prim-ajutor aflate la cele 5 posturi medicale au acordat sprijin participanților, ffind înregistrate 26 de excoriații, 44 de cazuri de dureri digestive, 12 de cefalee, 19 de stări post consum alcool și alte 173 de cazuri cu afecțiuni medicale diverse (contuzii sau entorse, contracturi musculare, probleme cardiace, administrare tratament pentru afecțiuni diverse, etc.).

Șapte adulți au fost duși la spital pentru investigații medicale de specialitate.

„Dispozitivul preventiv, integrat de ordine publică din zona festivalului a urmărit verificarea respectării regulilor de comportament, realizarea în siguranță a accesului, precum și gestionarea rapidă a oricăror fapte antisociale. Putem afirma că obiectivul de prevenire a fost atins și nu au fost înregistrate incidente de ordine publică”, au transmis autoritățile.