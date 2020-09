Fundatia Renasterea a fost sustinuta de 1237 de persoane, rezidente in Bucuresti, Magurele, Buzau, Timisoara, Bacau, Sibiu, Barcelona, Roma, Bruxelles, Praga, care au donat, s-au plimbat 3 km sau au alergat 5 km, pentru a sustine Campania de Preventie si Depistare Precoce a Cancerului.

Între cele 115 de echipe care au susținut Fundatia Renasterea si strangerea de fonduri din Romania se numară si cele ale celebritatilor precum Andreea Esca, Ada Condeescu, Inna, Iuliana Tudor, Alice Peneaca, Alexandra Dinu, Dana Rogoz, Catalina Ponor, Atena Boca sau, dar si ale echipelor de fotbal Dinamo si Rapid care s-au inscris in cursa digitala. Inscrierea fiecarui particinat a constat intr-o donatie minima de 50 lei, care se va transforma in investigatii medicale gratuite pentru femeile din mediul rural, dar si in actiuni de sustinere a pacientelor oncologice din Romania. Lider, atat in ceea ce priveste numarul de persoane inscrise, cat si a fondurilor stranse, este Echipa Fundatia Superbet, cu 204 membri si donatori.

Toate echipele participante pot fi gasite pe: www.raceforthecure.eu/ro/Participants

Seria evenimentelor dedicate luptei impotriva cancerului va continua cu a 20-a editie a Iluminarii in Roz. Pe 1 octombrie – Ziua Nationala de lupta impotriva Cancerului de San, Spitalul Clinic Coltea va imbraca culoarea sperantei. Intr-un an marcat de incertitudini, evenimentul organizat de Fundatia Renasterea dedicat informarii femeilor ca preventia si depisatrea precoce le poate salva viata, pledeaza pentru accesul pacientilor oncologici la tratament si al tuturor femeilor la diagnostic.

Alăturându-se Iniţiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân, anual, la 1 octombrie, Fundaţia Renaşterea organizează evenimentul – Iluminare in roz a unor clădiri reprezentative din Bucuresti şi din alte oraşe din ţară. In 2014, in urma demersurilor facute de Fundatia Renasterea, Senatul Roman a declarat 1 Octombrie – Zi Nationala de lupta Impotriva Cancerului de San. Anul acesta, pentru a 3-a oara consecutiv, la 1 octombrie, Globalworth Tower se va ilumina in roz, in semn de solidaritate cu campania Fundatiei Renasterea.

Cateva dintre cladirile reprezentative ale lumii care s-au imbracat in culoarea sperantei sunt: Empire State Building New York – SUA, Turnul Perla Orientului din Shanghai – China, Muzeul Britanic din Londra – Anglia, Opera din Paris – Franta. În Bucureşti, au fost iluminate în roz: Ateneul Român (2001), Muzeul George Enescu (2002), Teatrul Naţional (2003), clădirea C.E.C. (2004) şi Biblioteca Centrală Universitară (2005), Muzeul Naţional de Artă (2006), Cercul Militar Naţional (2007), Arcul de Triumf (2008), Institutul Oncologic din Bucuresti (2009), Palatul Parlamentului (2010), Palatul de Justitie (2011), Banca Nationala a Romaniei (2012), Academia de Studii Economice (2013), Muzeul National al Taranului Roman (2014), Facultatea de Medicina si Farmacie Carol Davila (2015), Muzeul National de Arta al Romaniei (2016), Globalworth Tower si City Tower (2017), Ateneul Roman(2018), Palatul Ministerului Agriculturii (2019).