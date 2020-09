Fundatia Renasterea organizeaza pe 25, 26 si 27 septembrie traditionala cursa Race for the Cure Romania, in premiera mondiala, in format digital, in acelasi timp cu 31 de state europene partenere. Race for the Cure, cel mai mare si de succes eveniment de informare si de strangere de fonduri pentru sanatatea femeii, aflat, in 2020, la cea de-a sasea editie, aliniaza Romania la linia de start a Europei in cursa pentru prevenirea si combaterea cancerului la femei unde anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209.

40 de echipe de celebritati din Romania printre care Andreea Esca, Inna, Alexandra Dinu, Iuliana Tudor, Laura Cosoi, Atena Boca sau Ada Condeescu si-au creat echipele de start in competitia digitala, iar membrii echipelor sau participantii singulari pot fi toti cei care se inscriu cu o donatie minima care se va transforma in ecografii, mamografii si actiuni de sustinere a pacientelor oncologice din Romania.

Premiera pe care o aduce editia din 2020 este ca participarea diasporei la Race for the Cure, de oriunde din Europa, va putea aduce sustinere si donatii femeilor din Romania pentru preventia si combaterea cancerului de san, de col uterin sau ovarian fiind o cursa digitala, fara un traseu fix, prestabilit.

“Anul acesta, linia de start a evenimentului Race for the Cure nu va fi una fizica, iar locul de alergare poate fi oriunde: pe banda de alergat de acasa, pe aleile din jurul blocului, intr-un colt din Romania sau oriunde in lume. Important este sa ne inscriem pe platforma raceforthecure.eu, si apoi sa aratam in online, folosind #RFTC2020 si #Renasterea2020, ca suntem alaturi de femeile din Romania, in drumul catre combaterea cancerului, prin preventie, stil de viata sanatos si investigatii medicale periodice.

Statisticile sunt alarmante, plasand Romania pe un nemeritat loc fruntas in ceea ce priveste rata mortalitatii in Europa, deoarece preventia si diagnosticarea precoce inca nu sunt prioritare, iar dramele femeilor diagnosticate cu cancer sunt coplesitoare. Haideti sa coloram Facebook-ul, Instagram-ul, Tik-Tok-ul in roz in zilele Digital Race for the Cure, sa donam si sa ii indemnam pe toti sa o faca. Fiecare inscriere e trasformata de Fundatia Renasterea in analize medicale pentru femeile defavorizate, ce le pot salva viata!”, subliniaza Mihaela Geoana, Presedinte si co-fondator al Fundatiei Renasterea.

Procedura de inscriere si participare, impreuna cu toate detaliile si informatiile legate de Race for the Cure 2020 si de actiunile Fundatiei Renasterea se pot gasi pe site-ul oficial al evenimentului international: https://www.raceforthecure.eu/ro/ si pe https://fundatiarenasterea.ro/

Date statistice despre cancerul la femei in Romania

Peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Cancerul de sân este unul dintre principalele cauze de mortalitate pentru femeile din România: prima cauză pentru categoria de vârstă 15 – 49 de ani, a treia cauză pentru categoria 50 și 69 de ani și a patra ca dizabilitate (Globocan, 2018).

Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209. Printr-un calcul simplu, corelând statistici locale cu cele europene, poate fi estimat că, în condițiile în care rata mortalității în România ar fi similară cu cea europeană, numărul de decese ar fi 2.406, ceea ce înseamnă că înregistrăm un număr suplimentar de 800 de decese anual, comparativ cu statele europene. Mai mult, conform datelor analizate în cadrul studiului, fiecare persoană decedată din cauza cancerului de sân a pierdut prematur aproximativ 13 ani de viață.

Informatii despre HAPPY RUN – Race for the Cure

Happy Run – Race for the Cure reprezinta cel mai important eveniment global de constientizare, educare si strangere de fonduri pentru cancerul de san. Inaugurata in anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanti in Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1.6 milioane de participanti in intreaga lume.

Pentru Fundatia Renasterea, acest eveniment reprezinta, in egala masura, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor ca cel mai bun tratament este preventia, iar informarea corecta, sportul si optimismul, sunt reteta propriei noastre sanatati. Primele patru editii ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 7000 de persoane, din care peste 200 invingatoare in lupta cu cancerul.

Informatii despre Fundatia Renasterea

Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 2001, care a primit statut de Organizatie de Utilitate Publica in anul 2007. Misiunea Fundatiei Renasterea este aceea de a promova importanta preventiei si depistarii precoce a cancerului de san si de col uterin, de a oferi investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.

In ultimii 18 ani, Fundatia Renasterea a obtinut rezultate remarcabile in ceea ce priveste informarea femeilor din Romania, despre importanta depistarii precoce a cancerului si a oferit peste 87.000 de investigatii medicale in cele doua centre medicale pe care le detine in Bucuresti. In plus, cu sustinerea partenerilor sai, Fundatia a achizitionat si operat doua Unitati Medicale Mobile care au oferit in regim de gratuitate investigatii pentru 21.870 de femei ce locuiesc in zone rurale, unde rata mortalitatii este crescuta din cauza depistarii tardive a afectiunilor. Majoritatea femeilor sunt diagnosticate cu cancer in stadii avansate, din cauza lipsei informatiilor si a barierelor de ordin geografic si financiar.