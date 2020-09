Stadionul Dinamo s-a colorat in roz miercuri, in timpul antrenamentelor echipei de fotbal Dinamo Bucuresti. 41 de membri ai clubului de fotbal din Stefan cel Mare au acceptat sa transforme alb-rosul istoric al echipamentelor sale de joc in roz, in semn de sustinere a maratonului digital Race for the Cure 2020, organizat de Fundatia Renasterea, alaturi de 31 de tari din Europa, pentru a strange fonduri pentru preventia si combaterea cancerului feminin, in Romania.

“Alb si rosu dau roz astazi, din grija pentru femeile din vietile noastre. Este un gest mic pe care noi, barbatii de la Dinamo, il putem face pentru a semnala o problema si pentru a incerca sa ajutam sa o rezolvam. Sanatatea trebuie sa fie mereu pe primul plan, nu uitati asta, atat a voastra, cat si a celor din jurul vostru, haideti sa o pretuim si sa o mentinem. Haideti sa fim castigatori in meciul cu problemele de sanatate!”, sustine cu implicare Cosmin Contra, antrenorul echipei Dinamo Bucuresti.

Conform statisticilor furnizate de Fundatia Renasterea, accesul femeilor din Romania la servicii de investigatii medicale prin care se poate depista aparitia cancerului este cel mai scazut din Europa, mai ales in mediile defavorizate. Mai mult decat atat, in ultimele luni, din cauza pandemiei, a temerilor si a nesigurantelor ce deriva din asta, a scazut numarul persoanelor care isi fac analizele periodice de sanatate, cu toate ca riscurile de aparitie a bolilor nu scad. Acum, mai mult decat oricand, orice actiune de constientizare a gravitatii unui diagnostic dramatic depistat tarziu este utila.

“Ne impresioneaza eforturile celor care lupta pentru binele semenilor. Iata ca sportul se poate face si in format digital, daca scopul este unul nobil. Pe 25, 26 si 27 septembrie, in 31 de tari din Europa, oamenii isi unesc fortele intr-un maraton digital in roz, asa cum purtam noi astazi. Important este sa sustinem cu totii public cauza preventiei si combaterii cancerului la femei pentru a se putea strange cat mai multe donatii pentru sanatatea femeilor din Romania. Asa ca, ne sta bine in roz, nu? Incercati si voi! Si spuneti si altora sa o poarte!”, a declarat cu convingere dinamovistul Deian Sorescu.

Demersul colorat in roz al jucatorilor de la Dinamo este si o incurajare transmisa tuturor barbatilor din Romania, sa le fie alaturi femeilor din viata lor atunci cand acestea se intalnesc cu perspectiva unui diagnostic dramatic: “Barbatii adevarati sunt alaturi de femeile din viata lor, in toate situatiile care apar in viata. Orice lupta dusa de mana cu cineva are mai mari sanse sa se termine cu bine. Sa ne fim sprijin unii altora in viata,si sa incercam sa le ajutam pe femeile care nu au posibilitatea sa faca analizele medicale care le pot salva viata.”, a transmis jucatorul dinamovist Ante Puljic.

Toti suporterii echipei DINAMO pot devin, pentru prima data, membri ai echipei pe care o iubesc, facand si un gest caritabil: o donatie de 50 lei, ce se transforma intr-o analiza medicala pentru o femeie defavorizata.