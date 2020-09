Prof dr Alexandru Rafila a vorbit invitatelor despre importanta controalelor medicale pentru depistarea precoce a afectiunilor sanului sau cele genital, chiar si in perioada pandemiei, iar Nicu Bocancea, master florist international, a imbracat locatia evenimentului in roz si a daruit fiecarei doamne prezente la eveniment un colier pe care impreuna l-au ornat cu flori naturale.

“Mama a fost asistent medical in Institutul Oncologic din Bucuresti aproape toata viata. Multe povesti din copilaria mea erau despre bolnavi de cancer. Si nu aveau un final fericit. Acum, datorita investigatiilor mult mai performante, cancerul de san, de exemplu, poate fi invins daca este depistat in faza incipienta. La fel si cel de col uterin.

Doar ca multe femei din Romania nu pot face aceste teste. Cu o inscriere in cursa virtuala “Race for the Cure” oferiti o testare Papanicolau si cu 4 inscrieri daruiti o mamografie acestor femei. La cursa participa zeci de tari iar daca dumneavoastra locuiti in Franta, de plida, si va inscrieti de acolo, puteti alege ca donatia sa mearga catre Romania, la Fundatia Renasterea ❤. Hai sa facem bine!”, este indemnul Andreei Esca, Ambasadorul Fundatiei Renasterea in Romania.

“Hey, generatia Abracadabra, ma auziti? Pe 25 – 26 – 27 septembrie toata Europa alearga in #ROZ! Va rog sa fiti alaturi de mine, sa intrati in echipa mea, sa fim puternici impreuna si sa ne aratam sustinerea in lupta impotriva cancerului. De la voi de acasa, din parc, din curte, de pe banda de alergat, putem cu totii sa aratam Europei ca suntem uniti si ca ne pasa de sanatatea noastra si a femeilor de langa noi. Eu promit sa parcurg km de plimbare cu caruciorul, ca sa imi arat sustinerea! Dar echipa mea va fi mai puternica daca si voi veti face parte din ea: 1 inscriere = 1 testare gratuita. „Biletul” tau de intrare poate reprezenta exact acea testare facuta la timp, care va salva viata unei femei”, este strigarea de pe social media prin care Dana Rogoz, una dintre celebritatile care sustin constant actiunile caritabile ale Fundatiei Renasterea, isi formeaza echipa de participare la Digital Race for the Cure 2020.

Romania se numara printre cele 31 de tari ale Europei la startul strangerii de fonduri in scopul preventiei si combaterii cancerului la femei, in urma evenimentului caritabil international Race for the Cure care anul acesta, la cea de-a sasea editie, se desfasoara digital, in online, in aceeasi perioada, 25, 26 si 27 septembrie, in toate tarile participante.

Oricine, din orice colt al lumii, se poate inscrie la cursa europeana Race for the Cure 2020, online, pe www.raceforthecure.eu/ro cu o donatie de minim 50 de lei pentru cauza Fundatiei Renasterea – Romania, poate posta dovada implicarii sale in social media folosind #RFTC2020 #RENASTEREA2020 si poate fi astfel un exemplu de empatie si responsabilitate sociala pentru comunitatea sa si un inger pentru femeile, aflate in nevoie, din Romania. O inscriere in cursa digitala in roz este de 50 de lei si se va transforma intr-un test Babes-Papanicolau pentru o romanca din mediul rural, iar 4 inscrieri vor insemna o mamografie.

Multe dintre celebritatile din Romania s-au inscris in cursa Race for the Cure 2020 impreuna cu echipele lor de sustinatori-donatori, create din randul comunitatilor lor online, iar pe 25, 26 si 27 septembrie, se vor imbraca in roz si vor indemna pe toata lumea sa participe la strangerea de fonduri pentru preventia si combaterea cancerului la femei din Romania.

Date statistice despre cancerul la femei in Romania

Peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Cancerul de sân este unul dintre principalele cauze de mortalitate pentru femeile din România: prima cauză pentru categoria de vârstă 15 – 49 de ani, a treia cauză pentru categoria 50 și 69 de ani și a patra ca dizabilitate (Globocan, 2018).

Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209. Printr-un calcul simplu, corelând statistici locale cu cele europene, poate fi estimat că, în condițiile în care rata mortalității în România ar fi similară cu cea europeană, numărul de decese ar fi 2.406, ceea ce înseamnă că înregistrăm un număr suplimentar de 800 de decese anual, comparativ cu statele europene. Mai mult, conform datelor analizate în cadrul studiului, fiecare persoană decedată din cauza cancerului de sân a pierdut prematur aproximativ 13 ani de viață.