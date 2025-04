Mircea Goia a vorbit despre Cristina Bălan, o ingineră auto româncă, fostă angajată a companiei conduse de Elon Musk, care s-a confruntat cu represalii din partea conducerii după ce a semnalat probleme legate de siguranța mașinilor produse.

Mircea Goia a aflat despre povestea Cristinei încă de acum mai bine de un an, de pe platforma Threads, și a mai discutat cu ea din când în când pe marginea acestui subiect. În postarea sa, el încurajează distribuirea poveștii pentru ca mai mulți români să afle prin ce a trecut această profesionistă, ale cărei realizări au fost umbrite de modul în care a fost tratată de companie.

Cristina Bălan a lucrat la Tesla între anii 2010 și 2014. În această perioadă, s-a remarcat ca o ingineră competentă și apreciată, motiv pentru care numele ei a fost gravat pe bateriile utilizate în Tesla Model S – o onoare acordată doar unui număr restrâns de angajați valoroși. Totul s-a schimbat când a observat o problemă gravă în procesul de producție: carpetele de pe podeaua mașinilor aveau tendința de a se ondula, ceea ce afecta funcționarea corectă a frânei. Acest tip de deficiență a fost observat mai târziu și la Cybertruck, unde frânele au prezentat probleme de blocare, deși din alte cauze, scrie Mircea Goia.

„Haideti sa va povestesc despre un fapt de care probabil nu stiti sau poate ati aflat abia acum….si se refera, bineinteles, tot la Elon Musk. Dar nu numai la el… De data asta in poveste e implicata si o romanca…si nu, nu ca parte a „legiunii” lui de femei care ii dau nastere la copii pe banda rulanta. Puteti da Share povestii ei, ca mai multi romani sa o afle. Eu am aflat de poveste ei de peste un an de zile de pe Threads si am mai discutat cu ea pe tema asta din cand in cand. Este vorba despre o romanca desteapta, inginer auto si care a lucrat la Tesla intre anii 2010-2014. Era o inginera apreciata si competenta iar datorita acestor calitati numele i-a fost gravat pe bateriile de pe Tesla Model S produse la vremea aceea. O onoare de care putini s-au bucurat. Asta pana a vazut ce se face la Tesla in materie de siguranta a masinilor produse. A vazut ca acele carpete de pe podeaua masinilor au tendinta de a se indoi/valuri si cand asta se intampla frana nu mai functioneaza cum trebuie (acelasi lucru s-a intamplat si la Cybertruck, daca va amintiti, cand pedalele de frana au avut probleme similare de blocare dar din alta cauza)”, a scris Mircea Goia pe Facebook.

Potrivit postării, ea a adus problema în atenția managerilor direcți. Soluția propusă de aceștia ar fi fost superficială, spune Mircea Goia. Este vorba despre scoaterea carpetei din mașină, fără a încerca o remediere reală.

„Ce a facut ea cand a observat asta? Ce ar face orice angajat bun si care crede in misiunea companiei la care lucreaza. Misiune care, printre altele, clama ca siguranta este una din prioritatile companiei. S-a plans managerilor directi despre asta si ei au raspuns cu „Scoate carpeta din masina si totul va fi bine!”…adica in loc sa repare problema ei au ales solutia cea mai usoara (de parca celui care cumpara masina i s-ar spune „mai bine scoti carpeta din masina ca sa nu ti se blocheze franele”…ca pentru asta plateste clientul, da?). Ea nu s-a lasat ci i-a trimis email direct lui Elon Musk. Musk care a incurajat angajatii sa vorbeasca cu el direct daca apar probleme pe linia de productie. Ce s-a intamplat dupa aia? A fost data afara! Si ea nu a fost singura care a fost data afara in urma unor plangeri legate de procesul de productie dupa ce a trimis email direct la Musk. Refuzând să rămână indiferentă, Cristina i-a trimis un e-mail direct lui Elon Musk, în conformitate cu încurajările acestuia ca angajații să-i raporteze direct problemele de pe linia de producție. În loc de sprijin, a urmat concedierea, potrivit postării. Și nu a fost singurul caz: și alți angajați au fost dați afară după ce au îndrăznit să trimită sesizări directe lui Musk, spune Mircea Goia. În 2014, perioada în care a avut loc concedierea, Elon Musk era văzut ca un idol al inovației tehnologice – inclusiv de către Mircea Goia, după cum spune el însuși. Cristina Bălan a dat în judecată Tesla pentru concediere ilegală și a câștigat cazul. În replică, compania a lansat acuzații grave împotriva ei, acuzând-o că ar fi folosit resursele companiei pentru proiecte personale și că s-ar fi făcut vinovată de însușirea unor bunuri ale firmei (embezzlement). Ea a negat categoric aceste acuzații și, în 2019, a deschis un nou proces pentru defăimare”, a mai scris Mircea Goia.

„Asta e Musk, un mincinos si un manipulator. Te incurajeaza sa fi onest si sa raportezi daca exista probleme in productie (la urmei urmei e si inspre binele companiei) si te da afara daca faci chiar asta! S-a intamplat in 2014 treaba asta, cand multi il considerau inca un idol si un geniu al tehnologiei, geniu care va salva lumea (eu inclusiv l-am admirat pentru asta). Inginera a dat Tesla in judecata pentru concediere ilegala (caz pe care l-a castigat) dar Tesla a acuzat-o de folosire a resurselor companiei pentru proiecte personale, inclusiv au acuzat-o de insusire din bunurile firmei (embezzlement). Ea a negat acuzatiile si a decis sa dea in judecata Tesla pentru defaimare in 2019 (daca va amintiti Musk l-a defaimat si pe scafandrul care a salvat copiii din pestera aia tailandeza in 2018). Intre timp Cristina s-a imbolnavit de cancer mamar si se temea ca nu mai ajunge la final ca sa-i vada numele nepatat de rahaturile Teslei si proprietarului ei. Acum cancerul ei e in remisie, ceea ce e o veste buna”, a mai scris el.

„O curte din California a decis in favoarea lui Tesla si Musk din cauza ca a trecut prea mult timp de la defaimare pana la deschiderea procesului. Dar Cristina a facut apel si acest apel a fost castigat chiar zilele astea (o curte superioara s-a pronuntat in favoarea ei). Asta inseamna ca procesul nu e inchis in favoarea lui Tesla ci ca Cristina Balan are dreptul sa continue cu el la o noua judecata (pe care e posibil sa o castige). Tesla e notorie ca face angajatii sa semneze tot felul de „opaque arbitration processes” si ca hartuieste angajatii care indraznesc sa deschida gura cu privire la probleme firmei (probleme care sunt reale, dupa cum stim acum, si care nu au aparut recent ci au deja pedigree). Cum e stapanul asa e si firma”, a completat Mircea Goia.

În paralel, Cristina a fost diagnosticată cu cancer mamar și s-a temut că nu va apuca să-și curețe numele, scrie Mircea Goia. Între timp, cancerul a intrat în remisie – o veste bună, într-un context altfel extrem de greu. Inițial, o curte din California a decis în favoarea Tesla, motivând că a trecut prea mult timp între fapta incriminată și intentarea procesului. Însă Cristina a făcut apel și, recent, o instanță superioară i-a dat dreptate, permițându-i să continue procesul. Astfel, cazul nu este închis și există șanse reale ca ea să câștige.

„Cristina nu doreste acum decat sa-si curete numele patat pe nedrept de Tesla si Musk. Asta pentru copilul ei, pe care-l creste singura in timp ce lupta si cu cancerul mamar. Nu doreste decat ca Musk sa isi ceara scuze pentru defaimare, ceea ce stim ca narcisistul si egocentricul asta nu o va face niciodata. Asta e povestea Cristinei, o inginera romanca care a crezut ca va schimba lumea lucrand la Tesla si pentru Musk. La pomul laudat sa nu mergi cu sacul larg, spune nu proverb. Din pacate a aflat „the hard way” ca proverbul asta e de multe ori adevarat…mai ales in tehnologie (avem exemple nenumarate)”, a conchis el.

