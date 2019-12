Greta Thunberg a ajuns în atenția publică după ce aceasta a făcut grevă la școala la care era elevă, anul trecut. Ea a petrecut mai multe zile în fața Parlamentului Suedez pentru a atrage atenția asupra problemelor de mediu.

Greta Thunberg a devenit celebră, în luna septembrie a acestui an, după discursul „How dare you?”, susținut în fața liderilor lumii, la summit-ul ONU despre schimbările climatice. Cu lacrimi în ochi, ea le-a reproșat atunci șefilor de stat că îngroapă viitorul noilor generații, prin ignorarea avertismentelor comunității științifice legate de încălzirea globală.

Bolsonaro, care a fost acuzat de activişti că permite violenţe împotriva liderilor indigeni şi distrugerea pădurilor amazoniene, a reacţionat marţi.

„Greta a spus că indigenii mor pentru că protejează Amazonul”, a declarat zâmbind Bolsonaro, pentru jurnaliştii aflaţi la Palatul Prezidenţial din capitala Braziliei.

„Este uimitor câtă atenţie primeşte de la presă această răzgâiată”, a continuat Bolsonaro, folosind termenul portughez „pirralha” care s-ar mai putea traduce prin „parazit” sau „puşlama”.

Iniţial, preşedintele brazilian nu şi-a putut aminti numele activistei, referindu-se la ea drept „acea fată”.

Totuşi, Thunberg a primit insulta preşedintelui ca pe o medalie de onoare, schimbându-şi temporar biografia pe contul oficial de Twitter şi adăugând insulta în descriere.

