Greta Thunberg, tânăra activistă de mediu din Suedia, l-a ironizat joi pe Donald Trump după ce acesta a cerut într-o postare pe Twitter oprirea numărării voturilor la alegerile din Statele Unite. Ea a folosit exact cuvintele cu care liderul de la Casa Albă a atacat-o în decembrie anul trecut, relatează The Guardian.

„Atât de ridicol. Donald trebuie să lucreze la problema cu controlul furiei, apoi să meargă, aşa cum se făcea odată, la un film bun cu un prieten! Relaxează-te, Donald! Relaxează-te!”, a scris Greta Thunberg pe Twitter, distribuind o postare scurtă şi furioasă a lui Donald Trump prin care cerea oprirea numărării voturilor.

Postarea activistei de 17 ani a devenit virală, în zece ore fiind distribuită de peste 300.000 de ori.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020