Este vestea cea mai importantă a momentului despre COVID. Pericolul vine din Franța? S-au dat informații despre cât de riscantă este noua tulpină de coronavirus descoperită în acest stat. Despre acest subiect a vorbit cercetătorul virusolog Mihnea Boștină.

Este vorba de noua tulpină Covid descoperită, recent, într-o școală din Franța. Aceasta ar avea un număr mare de mutații. Starea de fapt a intrat în atenția experților internaționali, îngrijorați că această variantă ar putea face ineficiente vaccinurile existente.

Un cercetător virusolog a vorbit pe larg despre riscul la care suntem expuși. Mihnea Boștină a precizat că această tulpină trebuie monitorizată, dar nu ar trebui să fie motive de îngrijorare.

Explicațiile despre noul COVID oferite de un cercetător virusolog

”Pe măsură ce virusul se răspândește, apar aleator noi mutații. Aceste mutații sunt, în majoritatea cazurilor indiferente, adică nu duc la creșterea infecțiozității sau a agresivității”, a explicat, pentru hotnews, Mihnea Boștină. El este cercetător virusolog iar în prezent predă la Universitatea Otago din Noua Zeelandă.

El a explicat că pe măsură ce virusul se răspândește, apar aleator noi mutații. Aceste mutații sunt în majoritatea cazurilor indiferente, adică nu duc la creșterea infecțioziătții sau a agresivității.

‘Uneori, însă aceste mutații pot avea un efect catastrofic. Așa s-a întîmplat cu varianta pe care o numim acum Delta, care este mult mai infecțioasă decît variant originală. Rezultatul a fost că această variantă a înlocuit aproape complet alte variante în majoritatea țărilor” – a completat Mihnea Boștină.

Noua variantă are nouă de mutații

Potrivit acestuia, noua tulpină din Franța are un număr relativ mare de mutații, mai precis nouă. Acest fapt indică faptul că, probabil, a circulat de multă vreme.

„Să nu uităm că numărul de mutații este o indicație a numărului de transmisii pe care virusul le-a suferit. A fost pentru prima dată identificată în Congo, iar de curând a fost detectată în cîteva cazuri în Franța. Pentru că vorbim de mutații în proteina membranară care mediază infecția celulară, acestea pot avea un efect important în recunoașterea receptorului celular și implicit în infecțiozitate”, a subliniat cercetătorul virusolog.

El a indicat cum se poate urmări transmisia acestei noi tupini de coronavirus. Potrivit lui Boștină, există un sistem în care este urmărită apariția și transmisia acestor variante. Situația este permanent actualizată și o putem urmări pe site-ul Centrului European de prevenței și control a maladiilor.

Sunt motive de îngrijorare?

„La momentul de față, sunt foarte puține cazuri identificate, așa că nu văd niciun motiv de îngrijorare. Cu toate acestea, autoritățile consideră B.1.640 o variantă demnă de monitoriza. Așadar, în urma unor ‘variants of concern’ – precum delta, sau a variantelor monitorizate – care se consideră că prezintă un risc ridicat”, a punctat acesta.

Publicația franceză Telegramme a relatat că 24 de persoane au fost infectate, in octombrie, la o școală franceză din regiunea Bretania. Când varianta a fost descoperită în Franța, școala la care a avut loc focarul a fost nevoită să închidă 50% din clase, a raportat sursa citată. Deși situația este acum sub control și nu au mai fost găsite cazuri în Franța din 26 octombrie, a spus Agenția Regională de Sănătate Franceză, varianta rămâne sub supraveghere.Câteva cazuri au fost descoperite și în Regatul Unit, Elveția, Scoția și Italia, deși varianta Delta și subvariantele sale continuă să fie cele mai dominante tulpini.