Până la 82 de E-uri în produsele pentru masa de 1 Mai

„Micul românesc a ajuns ca dosar pe masa Uniunii Europene pentru derogare din punctul de vedere al rețetei, pentru a putea continua o lungă tradiție pe masa românului.

Oare rețeta istoricului mic era cu atâția aditivi, cu atâtea E-uri și cu atâta cantitate de sare? Dacă tot ne hotărâm să nu întrerupem istoria și tradiția micului măcar să citim eticheta și să alegem ceea ce real dorim, adică un mic real și cât mai aproape de ceea ce vrem noi!”, a declarat Sorin Mierlea – Președintele Info Cons.

Pentru o simplă masă de 1 Mai cu mici, muștar și pâine albă consumatorii mănâncă până la 82 de E-uri. Un singur aditivi alimentar se poate repeta de până la 4 ori, iar cei mai frecvent întâlniți aditivi alimentari(E-uri) sunt E330, E160, E300, E950, E202.

Până la 17,23 grame de sare la o simplă masă de 1 Mai

Micii conțin 2,6 grame de sare, pâinea are până la 2,3 grame de sare per 100 grame, ketchupul conține până la 3,1 grame de sare per 100 grame de produs, muștarul are până la 6,5 grame de sare per 100 grame de produs, maioneza conține până la 2,67 grame de sare per 100 grame de produs, iar sucul tip ceai conține până la 0,06 grame de sare per 100 grame produs.

Un total de 17,23 grame de sare per 100 grame de produs la o simplă masă de 1 mai, în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o cantitate zilnică de 5 grame de sare pe zi.

Până la 161,17 grame de zaharuri la masa de 1 Mai

Masa compusă din mici, muștar și pâine albă poate ajunge până la 161,17 grame de zaharuri, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o cantitate zilnică de 25 grame de zahăr.

Pentru că în centrul atenției pentru această masă sunt micii, iată care sunt primii cu cei mai mulți aditivi alimentari, dar și cu cei mai puțini aditivi alimentari.

Top produse tip mici cu cei mai mulți aditivi alimentari:

Agricola Mici Gustosi – 7 aditivi alimentari;

Doly Mici vita-oaie 1kg – 6 aditivi alimentari;

Auchan Mici Porc 16 buc. – 4 aditivi alimentari;

Auchan Mici Porc Vita 16 buc. – 4 aditivi alimentari;

Gusturi Romanesti Mici porc/vita – 4 aditivi alimentari.

Top produse tip mici cu cei mai puțini aditivi alimentari:

Aldis Mici Pentru Gratar Speciali 900g – 1 aditiv alimentar

Carrefour Mici 8 buc.- 1 aditiv alimentar

Cris-Tim Mici Extra 900g – 1 aditiv alimentar

Integra Mici Bucur 900g – 1 aditiv alimentar

Selgros Mici KG- 1 aditiv alimentar

Smitfield Mici Domnesti porc-vita 0.9kg – 1 aditiv alimentar

Pâine de 1 Mai: un pericol alimentar

În ceea ce privește produsele adiționale ale mesei de 1 Mai, iată care sunt topurile cu cei mai mulți aditivi, dar și cele cu cei mai puțini aditivi:

Top produse tip pâine cu cei mai mulți aditivi alimentari:

Boiereasca Semintele Pamantului – 4 aditivi alimentari

Chef Gourmand 7 seminte – 4 aditivi alimentari

Vel Pitar Paine Sandwich alba – 4 aditivi alimentari

Tastino Paine alba cu cartofi – 4 aditivi alimentari

Vel Pitar Domneasca cu maia – 3 aditivi alimentari

Graham de Vel Pitar – 3 aditivi alimentari

Carrefour Bio Paine Ecologica – 2 aditivi alimentari

Dobrogea Dieta Paine alba cu seminte si maia -2 aditivi alimentari

Oltina Franzela alba feliata – 2 aditivi alimentari

Boiereasca Semintele Pamantului – 2 aditivi alimentari

Chef Gourmand 7 seminte – 2 aditivi alimentari

Vel Pitar Paine Sandwich alba – 2 aditivi alimentari

Tastino Paine alba cu cartofi – 2 aditivi alimentari

Top produse tip muștar cu cei mai mulți aditivi alimentari: