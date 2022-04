De când Rusia a invadat Ucraina au apărut nenumărate îngrijorări în legătură cu un potențial accident nuclear. În acest sens, Agenția Internațională pentru Energia Atomică se autosesizează.

Într-o postare publicată pe contul de Twitter în cursul zilei de vineri, AIEA anunță că directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, va vizita săptămâna viitoare centrala nucleară inactivă Cernobîl din Ucraina, scrie Reuters.

În ceea ce privește scopul vizitei, potrivit sursei citate, oficialul AIEA urmează să conducă o misiune de experţi cu scopul de a accelera eforturile de prevenire a pericolului unui accident nuclear pe fundalul războiului din Ucraina.

Referitor la componența echipei care urmează să meargă în Ucraina, potrivit sursei citate, echipa va fi compusă din personal de siguranţă, securitate şi responsabili pentru măsuri de protecţie nucleare.

Vizita va avea loc în cursul zilei de marți, 26 aprilie. Totodată, echipa va livra echipamente vitale şi pentru a efectua evaluări radiologice şi de altă natură la centrală, care a fost controlată de forţele ruse timp de cinci săptămâni înainte să se retragă pe 31 martie, mai precizează AIEA în comunicat.

O reacție în acest sens a venit și de la președintele instituției. El susține că prezența Agenției este una extrem de importantă în ceea ce privește sprijinul oferit Ucrainei. Totodată, acesta a mai adăugat și că aceasta va fi o încercarea de a restabili controlul de reglementare al centralei şi de a asigura funcţionarea acesteia în condiţii de siguranţă şi securitate.

„Prezenţa AIEA la Cernobîl va fi de o importanţă capitală pentru activităţile noastre de sprijinire a Ucrainei, reprezentând o încercare de restabilire a controlul de reglementare al centralei şi de a asigura funcţionarea acesteia în condiţii de siguranţă şi securitate”, a spus Grossi.

În același timp, el a mai precizat că vor urma mai multe misiuni AIEA la Cernobîl şi alte instalaţii nucleare din Ucraina în următoarele săptămâni, fără a spune însă datele exacte.

Menționăm faptul că anunțul făcut de AIE vine după ce miercurea trecută, comunicarea directă dintre Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) și centrala nucleară de la Cernobîl a fost restabilită. Rusia a deținut controlul asupra centralei vreme de 5 săptămâni, iar la data de 31 martie s-a retras.

Amintim că AIEA pierduse astfel contactul direct cu centrala din Ucraina la data de 10 martie.

IAEA Director General @rafaelmgrossi will head an expert mission to #Ukraine’s #Chornobyl Nuclear Power Plant next week to step up efforts to help prevent the danger of a nuclear accident during the current conflict in the country. https://t.co/GbIBXId2xx pic.twitter.com/mNx4iYhXxn

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) April 22, 2022