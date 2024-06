La aproape 3 săptămâni de la accidentarea suferită la Paris, Simona Halep se pregătește pentru Sports Festival, unde va participa la un meci demonstrativ.

Imaginile cu sportiva au fost filmate și distribuite pe rețelele de socializare de una dintre cele mai devotate susținătoare ale sale. În clip, Simona apare antrenându-se cu un zâmbet pe buze, încercând să execute o lovitură cu spatele, printre picioare.

Simona Halep hitting the practice court for her mixed doubles exhibition match with Andrei Pavel against Andre Agassi and Steffi Graf at the Sports Festival on June 15th.

Stay tuned for a nice tweener at the end. pic.twitter.com/nU6tMXOHVk

