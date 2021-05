Mascaţii însoţiţi de poliţişti au făcut o razie la Aeroportul International “Traian Vuia” Timisoara. Totul s-a întâmplat în zona tancurilor de combustibil ale aerogarii.

Percheziţii degeaba ale mascaţilor

Descinderea s-a soldat cu un esec total, intrucat nu a fost prins in flagrant, dupa cum se asteptau procurorii, niciun angajat din sectorul alimentarii avioanelor, care sa-si fi umplut bidoanele personale cu cherosen.

Potrivit unor surse de pe aeroport, singura “prada” a procurorilor de la DNA Timisoara a fost un recipient in care se aflau 15 litri de combustibil, care fusese folosita la spalat motoarele unor avioane, conform impactpress.ro.

“Echipa tehnica a aeroportului a spalat motoarele catorva aparate de zbor, iar benzina rezultata, plina de uleiuri si impuritati, nu a fost aruncata, ci preluata de unu dintre angajati, pentru a o folosi in scopuri private.

Asta a fost singura descoperire a mascatilor, in conditiile in care, pe aeroport, se sustrag, zilnic, sute de litri de cherosen. Este posibil ca operatiunea mascatilor sa fi fost sifonata, pentru ca prea a fost totul in regula”, a declarat, pentru impactpress.ro, un angajat al aeroportului.

Desi descinderea mascatilor s-a finalizat fara vreun succes major, motiv pentru care actiunea nici nu a fost mediatizata in presa, sursele sustin ca actiunea de prindere in flagrant a hotilor de motorina ar fi fost inspirata de Ciprian Simionescu, fostul director operational al aeroportului.

Absolvent de Teologie si de Drept, acesta ar fi fost adus in aerogara de fostul director general, Daniel Idolu. Incepand cu data de 1 iunie, acesta a fost demis, in locul sau urmand sa fie adus in functia de director operational Marian Chivu, un veteran al functiilor de raspundere de pe Aeroportul International Timisoara.

Descinderea mascatilor are loc la putin timp dupa schimbarile care au avut loc la nivelul consiliului de administratie. Virgil Nichita, consilierul personal al fostului ministru Marcel Vela, a fost eliberat din functia de presedinte al consiliului de administratie, iar in locul sau a fost numit USR-istul Sorin Sipos.

Sursa foto INQUAM / Cornel Putan