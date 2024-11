Pentagonul a eșuat vineri în al șaptelea audit consecutiv, nefiind capabil să ofere o justificare completă pentru utilizarea celor 824 de miliarde de dolari din bugetul său. Deși agenția nu a reușit să obțină un audit curat, oficialii susțin că au făcut progrese semnificative în identificarea provocărilor financiare. Această eșec nu este privit însă ca un motiv de descurajare, iar obiectivul rămâne obținerea unui audit pozitiv până în 2028.

În urma auditului, a fost emisă o „declarație de abținere”, ceea ce înseamnă că auditorii nu au avut suficiente informații pentru a forma o opinie exactă despre conturile financiare ale Pentagonului.

Astfel, în ciuda eforturilor depuse, agenția nu a reușit să îndeplinească cerințele pentru un audit favorabil, spun cei de la foxnews.

Dintre cele 28 de entități de raportare ale Departamentului Apărării (DoD), 9 au primit o opinie pozitivă neschimbată, 1 a primit o opinie calificată, iar 15 au primit o opinie de abținere. Restul celor 3 opinii rămân încă în așteptare.

Michael McCord, Subsecretar al Apărării pentru gestionarea finanțelor și director financiar al agenției, a declarat că Pentagonul este hotărât să obțină un audit curat până în 2028.

– Pentagon can’t fully account for $824 Billion

– $236 Billion in improper payments in federal programs in 2023

– $200 Billion in pandemic relief went to fraud/abuse

– The U.S. failed to track $1 Billion in Ukraine Aid

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 19, 2024