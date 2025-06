Astfel, angajații guvernamentali care s-au pensionat la data sau înainte de 31 martie 2025, cu un minim 10 ani de serviciu calificat, sau soțul/soția acestora pot solicita beneficii suplimentare în cadrul Schemei Unificate de Pensii (UPS).

Acest lucru se adaugă beneficiilor sociale ale Sistemului Național de Pensii (NPS), a declarat Ministerul Finanțelor, citat de Business-standard.

Cum va funcționa actuala schemă de pensii

Conform schemei, angajatul pensionar care a optat pentru UPS va primi o sumă forfetară (o singură dată), echivalentă o zecime din ultimul salariu de bază și indemnizația de rambursare aferentă acestuia, pentru fiecare șase luni de serviciu calificat efectuate. Suma lunară suplimentară este calculată pe baza UPS și a indemnizației de rambursare (DR) minus suma reprezentativă a anuității în cadrul NPS.

Ultima dată pentru depunerea unei cereri de către acești angajați sau soții/soțiile acestora este 30 iunie 2025. Ministerul Finanțelor a anunțat încă din ianuarie implementarea Schemei Unificate de Pensii (UPS), care promite o pensie de 50% din salariul de bază mediu încasat în ultimele 12 luni anterioare pensiei.

Cine sunt cei care vor beneficia de UPS

UPS se aplică angajaților guvernului central care sunt acoperiți de Sistemul Național de Pensii și care aleg această opțiune.

Angajații guvernamentali și profesorii au protestat împotriva naturii meschine și volatile a NPS. După regresul parțial de la alegerile din 2024, guvernul din India, condus de Partidul Bharatiya Janata, pare să fi ajuns la concluzia că formula NPS ar duce la noi probleme electorale.

În consecință, guvernul unional din India a creat o schemă unificată de pensii (UPS) care este aparent un hibrid dintre OPS și NPS. În primul rând, contribuția angajatului rămâne o fracțiune din salariul de bază și indemnizația angajatului, în timp ce guvernul va plăti o fracțiune puțin mai mare.

Vechea schemă de pensii prevede un venit stabil după pensionare

Vechea schemă de pensii prevede că un angajat guvernamental ieșit la pensie are acces la un venit stabil după pensionare. În cadrul vechiului sistem de pensii, angajații guvernamentali primesc lunar 50% din ultimul lor salariu plus o indemnizație. Mai mult, aceștia beneficiază și de revizuirea indemnizației de două ori pe an. Plata OPS nu necesită o deducere din salariu în timpul anilor de serviciu.